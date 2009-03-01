За отрицание сталинских репрессий нужна уголовная ответственность

Установить уголовную ответственность за отрицание факта массовых репрессий большевизма и сталинизма предлагают в российской партии "Яблоко".

С таким предложением выступил политический комитет этой партии, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В заявлении "Преодоление большевизма и сталинизма как условие модернизации России в 21-м веке" говорится о необходимости дать на государственном уровне ясную и недвусмысленную правовую, политическую и нравственную оценку насильственного захвата власти большевиками в 1917 году, а также характера и природы созданного ими политического режима и его последующей деятельности.

Как заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" лидер партии Сергей МИТРОХИН, в заявлении говорится, что сталинизм как проект модернизации России абсолютно неприемлем в XXI веке, и поэтому партия предлагает внести в Уголовный кодекс РФ статью за «пропаганду и оправдание массовых убийств, а также за отрицание самого факта таких репрессий».

"Аналогичная норма существует в европейских странах по отношению к Холокосту, и мы считаем возможным внести в российское законодательство соответствующие нормы, потому что люди, высказывающие такие взгляды, - это люди, которые потенциально опасны для общества", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля сопредседатель высшего совета партии "Единая Россия", глава МЧС РФ Сергей ШОЙГУ выступил с инициативой принять закон об уголовной ответственности за отрицание победы СССР во Второй мировой войне. По его словам, этот закон будет направлен против лидеров иностранных государств, которые отрицают это. «А мэры некоторых городов, прежде чем сносить памятники, несколько раз подумают об этом", - заявил он.