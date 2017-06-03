В Житомире педагоги пообщались с Гриневич на тему Новой украинской школы

Педагоги Житомирщины, среди которых директора и учителя школ, профессионально-технических заведений образования, преподаватели высших учебных заведений, пообщались с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич на тему создания Новой украинской школы, сообщает сегодня, 3 июня, пресс-служба Житомирской облгосадминистарции.

Открытый диалог прошел в стенах Житомирского государственного университета имени И. Франко.

«Среднее образование, несмотря на то, что она является базой для получения последующих ступеней образования, на самом деле біло заброшено на протяжении последнего времени достаточно серьезно и это выразилось в нескольких признаках. Первый – это очень низкий социальный статус учителей в общеобразовательных школах, второй – это подход к формированию содержания образования. Третья проблема – это то, что мы очень мало вкладывали в инфраструктуру и обеспечение школ. Поэтому необходимы изменения, чтобы эту школу сделать впереди движения общества. Мы должны подготовить такого выпускника, который дальше будет успешно развивать свою образовательную карьеру в том или ином направлении», – цитирует пресс-служба ОГА Гриневич.

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Также министр добавила, что сегодня Украина по качеству среднего образования по международным показателям занимает 38 место из 76 стран, но человеческий капитал в Украине имеет невероятный потенциал. Об этом свидетельствуют достижения украинцев, которые попадают или в науку, или на разные должности в различных странах мира. Гриневич озвучила результаты исследования «Что будет нужно работодателю на рынке труда от их наемных работников в 2020 году?», где в первую очередь роботодателей интересуют умение сотрудников решать сложные комплексные проблемы, критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект - то есть, все то, чего еще не обучают в школе.

«Для того, чтобы у нас было меньше ситуаций, через которые ребенок рискует собственным здоровьем и даже жизнью, он должен отличать ложь от правды, именно поэтому нужно формировать навыки критического мышления, аргументации, умения поиска, опытничества любой ситуации, и мы должны уметь научить этому наших детей в школе. Потому что компетентность – это знание, умение и отношение. В этом и будет Новая украинская школа», – отметила Гриневич.