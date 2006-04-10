Украинцы на ”короткой воде”

Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали украинские спортсмены на чемпионате мира по плаванию в 25-метровом бассейне, завершившемся в воскресенье в Шанхае.

Как передает сайт champion.com.ua, сегодняшний день украинские пловцы завершили двумя наградами. Свое второе золото в Китае получил в борьбе Олег ЛЫСОГОР, с новым рекордом выигравший 50-тиметровку брасом. Его результат - 26,39 секунды. Валерий ДИМО, выступавший в этом заплыве, финишировал с шестым результатом.

Бронзовую награду получила сборная Украины в эстафете 4x100 метров комплексом.

В финале 50 метров баттерфляем украинец Сергей АДВЕНА не дотянул до бронзы, заняв четвертое место.