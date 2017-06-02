Покушение на Осмаева и Окуеву: нардеп говорит, что киллер втирался в доверие Ляшко

Личный киллер Рамзана Кадырова Артур Дениссултанов-Курмакаев пытался войти в окружение Олега Ляшко. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Игорь Мосийчук.

Нардеп утверждает, что после вчерашнего происшествия и установления личности киллера Ляшко его узнал.

Мосийчук рассказал, что Дениссултанов-Курмакаев так же под видом журналиста Алекса Вернера лично контактировал с лидером Радикальной партии. "Это случилось весной 2016 года, через полгода после угроз Кадырова мне. Эту встречу и самого Дениссултанова-Курмакаева хорошо запомнил не только лидер, но и охрана, присутствовавшая в тот момент рядом, и помощники", - заявляет депутат.

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Мосийчук говорит, что "без всякого звонка и предупреждения" Дениссултанов-Курмакаев подошел к Ляшко прямо в центре Киева, когда тот выходил после встречи с одной в кафе в "Пассаже", представился и предлагал взять интервью как "известный на западе медийщик".

"При этом сделал фото вместе с лидером (Ляшко - УНИАН.), вероятно для того, чтобы потом предъявить его как доказательство начала работы своим кураторам в России. Также "Алекс Вернер" оставил свою визитку, сейчас она хранится в архиве у помощников Олега Валерьевича, среди других подобных визиток, и как только будет найдена – мы предъявим его общественности", - отметил нардеп.

По его словам, как только Ляшко узнал киллера, они связались с правоохранительными органами.

"Дениссултанов-Курмакаев пытался завязать контакт с рядом других политиков и лиц, связанных с украинскими вооруженными формированиями", - подчеркнул Мосийчук.

Как сообщали СМИ, нападавшим на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго", который убил экс-охранника Кадырова.