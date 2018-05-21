Что означает возвращение Станик в Конституционный Суд?

На днях Окружной административный суд Киева восстановил в должности судьи Конституционного суда Сюзанну Станик , которую в 2007 году Виктор Ющенко своим указом освободил от занимаемой ею должности. В первый раз Станик обжаловала это решение в марте прошлого года, однако Виктор Ющенко еще раз ее уволил. Станик обжаловала свое увольнение и второй указ. Что означает решение суда? Восстановление Сюзанны Станик в должности судьи КСУ является демонстрацией политической победы оппозиционных к Президенту сил? Или восторжествовала буква закона? Комментируют политики и эксперты.

Борис Беспалый, народный депутат предыдущих созывов: ЕСЛИ БЫ НЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО КОМАНДЫ ПРЕМЬЕРА, ЕЕ НЕ ВОССТАНОВИЛИ БЫ

Это был один из неправовых указов Президента.

Но у каждого есть свои мотивы. Думаю, у Станик тоже они есть, то есть она защищает свое достоинство, не хочет, чтобы ее как какую-то девочку выбросили... А для оппонентов Президента – это очередной удар по нему.

У нас правосудие очень интересное... Знаете, если бы не было вмешательство оппонентов, то есть команды премьера, то Станик бы и не восстановили.

Думаю, Президент сейчас решил бы много своих политических проблем, если бы отменил свидетельство о рождении и гражданстве Тимошенко... Безусловно, Станик была уволена незаконно. Но я очень сомневаюсь, что было бы реально добиться ее восстановления без политического вмешательства.

Когда человек уже работает, его можно снять только по процедуре, которая предусматривает такое освобождение, но не отменяя назначение. Это касается как судьи КС, так и депутата или Президента. То есть пока депутат не принял присягу, ЦИК с ним может что-то сделать. А когда принял присягу – все! С такой логикой ЦИК мог бы отменить “третий” тур президентских выборов.

Пусть Президент сам разбирается со своими юристами, но он подписывает указы, которые даже близко не лежали рядом с законом.

У нас многих увольняют незаконно, но, к величайшему сожалению, тому, кто не имеет высоких покровителей, очень тяжело добиться восстановления.

Станик просто повезло – она таких покровителей имеет.

Александр Лавринович, первый вице-спикер ВР: СТАНИК ВЕРНУЛАСЬ, НО ВАКАНСИИ НЕТ В Украине впервые возникла такая коллизия, которую нужно будет разрешить... Суд восстановил Станик судьей Конституционного Суда, но в настоящее время есть официальный состав КС и все вакансии там заняты.

Безусловно, что Сюзанна Станик будет иметь право вернуться на свою должность. Но как это будет происходить, пока еще непонятно.

Это все стало следствием действий нашего главы государства, который в свое время принимал меры против оппозиции.

Считаю, что это исключительно правовая проблема.

Виктор Небоженко, политолог: ЕЮ ЗАКРЫЛИ МЕСТО ДЛЯ ОНИЩУКА

Члены Конституционного Суда тоже не в восторге от своей старой коллеги, потому что любые загадки о коррупции, даже если они несправедливы, тенью падают на престиж КС. А у этого органа и без того очень слабый престиж.

Здесь речь идет, скорее всего, о сегодняшнем министре юстиции, который собирается стать членом КС с подачи Секретариата. Думаю, именно в этой связи возникла ситуация с возвращением Сюзанны Станик, то есть ею закрыли место для министра юстиции, который скоро уйдет со своей должности.

Насколько знаю, в свое время человек по имени Б. из Секретариата Президента сказал новоназначенному министру – если он правильно будет работать, то легко станет членом КС.

Прошли годы, и теперь пришло время выполнять свое обещание, но КС – это такой узкий круг, который тоже имеет свои правила.

Кто помог Станик восстановиться? Самый справедливый в мире украинский суд. Думаю, не стоит в этом обвинять БЮТ. Думаю, что сам КС не захотел Онищука.

Тарас Чорновил, народный депутат (ПР): СНАЧАЛА ПР СПАСАЛА СТАНИК, ТЕПЕРЬ – БЮТ

Думаю, в решении Окружного административного суда есть абсолютная справедливость. Однако у нас, когда появляется правомерное решение, возникают много вопросов – почему оно появилось? Почему именно такое решение?

Думаю, что это можно связать только с одним: приближаются президентские выборы.

Сначала о том, чтобы сохранить Станик заботилась Партия регионов, а компания премьер-министра занималась тем, чтобы всеми возможными способами ее дискредитировать.

Потом что-то изменилось, и ПР отказалась от своей позиции относительно Станик, но выросла заинтересованность у БЮТ. Однако не думаю, что БЮТ сегодня может серьезно рассчитывать на Станик. Потому что ей будет очень непросто вернуться в кресло КС.

Думаю, это больше политическое решение.

Владимир Фесенко, политолог: ОППОНЕНТЫ ПРЕЗИДЕНТА ПЫТАЮТСЯ ЛИШИТЬ ЕГО БОЛЬШИНСТВА В КС Восстановление Станик еще не завершено. Президентская сторона обжалует решение суда. Думаю, что простого завершения этого конфликта не будет.

Что означает такое решение? Идет борьба за то, чтобы изменить расклад сил в КС. Думаю, что за Станик стоят оппоненты Президента. Они пытаются лишить Президента его большинства в КС. Это может быть связано, например, с постановкой вопроса об импичменте. В целом мотивов довольно много.

Президентская кампания набирает обороты, потому, считаю, в КС будет важным каждый голос.

Опрашивала Ксения Лесив