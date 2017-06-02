Украине необходимо провести реформы в энергетике и банковской сфере - еврокомиссар Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан подчеркивает, что Украина показала впечатляющий прогресс во внедрении реформ, в то же время, необходимо также провести решительные реформы в энергетике и банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

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Еврокомиссар отметил, что Украина показала «значительный, впечатляющий прогресс во внедрении реформ, особенно, что касается законодательных инициатив».

«Ни одна другая страна не вводила такие амбициозные реформы в таких сложных условиях. Речь идет не только о восстановлении, но речь идет и о сложной ситуации из-за конфликта на востоке, из-за внутренне перемещенных лиц и всем, что этого касается», - подчеркнул Хан.

Он добавил, что «эти впечатляющие результаты признаются Европейским Союзом и международными партнерами».

«Мы отметили значительный прогресс в стабилизации экономики, реформе правосудия, создании антикоррупционных органов", - отметил еврокомиссар.

В то же время, по его словам, необходимо обеспечить выполнение и внедрение всех этих вопросов.

Кроме того, важно, чтобы «решительные реформы были проведены в сфере энергетики и банковской сфере, что позволит устранить самые большие источники коррупции».

«Мы также отметили принятие ключевого законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, оценки влияния крупных инфраструктурных инвестиций на окружающую среду», - сообщил Хан и добавил, что все это является необратимым прогрессом.

Он также выразил признательность украинскому парламенту за его активный вклад в эту работу.