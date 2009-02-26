На Банковой говорят, что Балога и Ющенко думают одинаково

В Секретариате Президента не видят разногласий в позициях Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и главы его Секретариата Виктора БАЛОГИ относительно подписания письма о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО сегодня заявил, что настроен как можно скорее подписать письмо о намерениях в Международный валютный фонд. Это письмо должно содержать согласованные между всеми политическими силами обязательства Украинской стороны, выполнение которых является предпосылкой получения второго транша займа от МВФ и дальнейшего сотрудничества с ним.

Кредитор Украины поставил ряд условий для этого, которые включают мероприятия в налогово-бюджетной, денежно-кредитной и валютной политике, требуют изменений законодательства.

Для того, чтобы согласовать позицию украинской стороны по этим вопросам, Президент Украины, как сообщалось сегодня неоднократно, созывает к себе на совещание премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА и руководителя наибольшей оппозиционной фракции – Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

В то же время пресс-служба уточняет, что Президент Украины считает, что подписание так называемой «декларации», содержащей только лозунги и не являющейся выражением консолидированной позиции относительно реформ, которую предлагает подписать правительство, не позволит возобновить сотрудничество с МВФ. Об этом вчера было отмечено в заявлении главы Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ.

”Секретариат Президента Украины убежден: Международный валютный фонд хочет видеть не декларации, а реально объединение вокруг необходимых для оздоровления украинской экономики мероприятий”, - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от БЮТ, председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО выразил удивление расхождениями в позициях В.ЮЩЕНКО и главы его Секретариата относительно подписания письма о сотрудничестве с МВФ.

С.МИЩЕНКО напомнил, что вчера В.БАЛОГА заявил, что Президент не подпишет это письмо, поскольку оно носит только декларативный характер, а сегодня Президент заверил в обратном.