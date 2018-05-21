Украина: сплошное «квипрокво», или В борделе пора менять не только кровати...

В латыни есть такое выражение – „qui pro quo”. Дословно он значит „одно вместо другого”, но имеет также значение „недорозазумение, путаница”. Именно такое „квипрокво” мы видим сегодня в украинском государстве. Подходишь, читаешь табличку высшего государственного учреждения – и то сплошное недоразумение и путаница. Ведь надпись на табличке отнюдь не соответствует содержанию и наполнению.

Скажем, подходишь к массивному зданию на улице Банковой, выполненному в незабываемой манере сталинского ампира, и читаешь. Но, как говорил Козьма Прутков „не верь глазам своим”. На самом деле здесь разместился штаб по борьбе с конкретной Юлией Владимировной Тимошенко. Если верить некоторым депутатам, рабочий день здешних работников начинается с совещания в так называемой „ситуативной комнате”, где обсуждается один-единственный вопрос. Как побольнее уесть вышеупомянутую.

Мессиджи, которые выдают в информационное пространство клерки из здания на Банковой, подтверждают, что мономания в форме юлефобии здесь действительно процветает. По пять раз на дню колют ЮВТ то за газовый контракт, то за гипотетический российский кредит, то за популизм, то за волюнтаризм. Иногда кого-нибудь еще награждают государственными наградами. Но могут и вычеркнуть из предварительного списка. Это демонстрирует пример с руководителем „РосУкрЭнерго” Дмитрием Фирташем. Видимо, тоже Юлия Владимировна виновата. Это же она у этого исключительно порядочного бизнесмена газ из подземного хранилища забрала.

А вот еще более сталинский ампир еще более грандиозного дома по адресу Грушевского, 8. Написано – „Дом правительства”. Но такая надпись слишком похожа на элементарное недоразумение. Потому что в действительности сегодня здесь размещается огромное пиар-агентство, которое силится убедить людей, что жить стало не хуже, зато однозначно веселее. Сначала вообще говорили, что тот противный мировой экономический кризис не пустят на территорию Украины. Грудью встанут на защиту. Правда, грудь поберегли потом. Поди, не казенная.

А теперь рассказывают обитатели этого огромного дома народа, что кризис, который так свирепо бушует в мире, достиг и Украины. Но не так сильно, как мог бы, потому что то самое правительство стоит на страже „малых и бедных”. Бюджеты ежемесячно перевыполняет, зарплаты и пенсии всем выплачивает, кредиты вот-вот получит – и от МВФ, и от России, и еще от доброй дюжины стран. Веки смыкаются, все будет хорошо, хорошо, хорошо... А могло бы быть еще лучше, если бы проклятый Секретариат Президента не совал палки в колеса вместе с Партией регионов на пару.

Чуть выше по Грушевского – здание с надписью „Верховная Рада Украины”. То есть, парламент, высший законодательный орган. Не верьте, что законодательный. Законы под этим стеклянным куполом только так, для разгона. Лишь предлог для основной деятельности. И эта деятельность заключается главным образом в двух вещах. Во-первых, обливать густой грязью с трибуны своего политического оппонента. Во-вторых, с этим же оппонентом через час в кулуарах „перетирать вопрос” и „раскидывать суммы”. А те тысячи законов, которые то принимают, то заваливают, то ветируют, то разветируют, немногих волнуют по-настоящему. Все равно не выполняются.

Зачастую депутаты своим поведением оправдывают большое внешнее сходство здания ВР с его большим куполом - с цирком. Устраивают потешные драки, обливают друг друга водой, бросаются предметами, плюются, ломают мебель – короче, ведут себя точно как клоуны на манеже.

А еще пусть не обманет вас табличка „Совет национальной безопасности и обороны Украины”. Ни о какой безопасности или обороне там и мысли нет. Это просто такое место, куда собирают вип-зрителей, чтобы посмотрели-послушали, как Президент будет давать нагоняй кому-то неугодному. В последнее время неугодною постоянно оказывается вышеупомянутая Юлия Владимировна Тимошенко. Президент находит для нее особые, пропитанные искренними чувствами слова. Глава государства вынес их из самой гущи народа и решил на последнем заседании поделиться с премьером этими уникальными анально-сакральными вербальными символами истинно европейской нации. А чтобы бестолковая ЮВТ не испортила у людей впечатления от его неповторимой дидактичной риторики, Президент повыгонял журналистов, как только та начала что-то отвечать.

Виктору Андреевичу так понравились эти обличительно-воспитательные монологи, что он назначил еще одно заседание СНБОУ на 27 февраля. В прошлый раз он монологизировал об ужасном украинско-российском газовом контракте. А теперь предметом его не-акцепта станет борьба Тимошенко с экономическим кризисом. Понятное дело, недостаточная.

Неподалеку, на улице Институтской, стоит хороший дом с табличкой „Национальный банк Украины”. Но куда больше подходил бы ему надпись „Свойский банк”. Потому что он – для своих, не для нации. Это учреждение должно было бы (по Конституции, кстати) стабилизировать национальную валюту. А на деле циничными курсовыми играми, теневым рефинансированием комбанков НБУ национальную валюту валит. И с этого имеют выгоду „свои” – банкиры, олигархи, топ-политики, высокие чиновники. Нация вместо этого имеет последующее исхудание и без того не слишком толстых бумажников.

И такое „qui pro quo” – куда не ткни пальцем. Возьмем „Министерство иностранных дел Украины”. Оно же превратилось в некое странное учреждение, обязанное теперь распространять по Европе кляузы на главу собственного правительства. Даже если есть за что критиковать ЮВТ (а таки есть!), то внешнеполитическое ведомство нормального государства не имеет права превращаться во всеевропейского ябеду.

Нет, не будет наше государство нормальным, пока в его высших учреждениях будет царить эта трагикомическая путаница. Пока эти учреждения будут заниматься черт знает чем и не будут исполнять свои конституционные и служебные обязанности. Пока не окончится эта надоевшая всем до колик политическая канитель. Ведь Украина стремительно превращается в европейское посмешище и пугало.

Эту, по выражению Маршака „перепутаницу” необходимо прекратить как можно быстрее. В наших борделях пора менять не только кровати...

Николай Писарчук