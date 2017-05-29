Обвинение в деле о госизмене Януковича не планирует допрашивать Порошенко

Сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича не планирует допрашивать действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения третьего подготовительного заседания заявил сегодня журналистам прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, который в Оболонском районном суде города Киева представляет сторону государственного обвинения по делу о госизмене Януковича.

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“Со стороны обвинения господина президента не планируется вызывать на допрос, потому что нет процессуальной необходимости это делать для доказательства вины Януковича”, - сказал Кравченко.

Он напомнил, что планируется допросить экс-премьер-министра Арсения Яценюка, а министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов уже были допрошены во время досудебного следствия.