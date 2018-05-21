Тимошенко стала жертвой «синдрома Медведчука»

Тимошенко стала жертвой «синдрома Медведчука»

12:30, 26 февраля 2009
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Нервная реакция Ющенко по-человечески понятна: кому понравится, что его учат жизни на следующий день после 55-летия... Тимошенко прохлопала рейтинговый рост Яценюка...

Приближения весны миллионы людей ожидают с надеждой, а некоторые политики – с тревогой. По всей видимости, прогнозы о возможности изменения политической ситуации в стране в течение ближайшего года становятся все более реальными. И власть имущим от осознания их реальности  не очень комфортно.

Первый – третьему: «Пора уходить»

«Первой ласточкой» стал Леонид Кравчук, со всей прямотой первого президента призвавшего действующего главу государства уйти в отставку. Политикум оперативно разделился на тех, кто считает Леонида Макаровича «совестью нации», и тех, кто заподозрил в его выступлении специальную операцию БЮТ. Действительно, выступление практически идеально ложится на свежие дрожжи противостояния между Президентом и премьером. Ющенко и Тимошенко примириться не смогут – это констатировал в интервью «Комсомольской правде в Украине» и еще один экс-президент, Леонид Кучма. Так что эстеты от политики могут констатировать привлечение к политической борьбе бывших президентов, а будущие участники схватки за пресловутую булаву – делать необходимые выводы.

Нервная реакция Виктора Андреевича, высказавшегося против извлечения из нафталина политиков, отживших свое время, по-человечески понятна: кому понравится, что его публично учат жизни на следующий день после 55-летия. Нельзя сказать, что Кравчук нанес мощный удар по рейтингу Президента (популярность последнего давно зависла в рамках социологической погрешности), но по любимым мозолям некогда самого популярного политика страны Леонид Макарович прошелся умело. Любители конспирологических теорий получили очередное подтверждение своих предположений о стремлении Юлии Тимошенко затоптать рейтинг Ющенко и по возможности заасфальтировать место захоронения.

Война на два фронта

Юлия Тимошенко
Впрочем, и сама Юлия Тимошенко переживает не лучшие времена. Премьеру за несколько последних месяцев так и не удалось сформировать в общественном сознании свой образ «защитницы Украины от кризиса». Безудержный оптимизм Юлии Владимировны относительно собираемости налогов и наполнения Пенсионного фонда контрастирует с реальной экономической ситуацией в стране. Тимошенко постоянно мелькает на экранах телевизоров, указывает на врагов, грозит им карами небесными и земными – но в нынешней ситуации это не спасает от серьезных рейтинговых потерь.

К тому же Юлия Владимировна слишком увлеклась борьбой с Ющенко. Стремясь нейтрализовать действующего Президента и оказаться к осени 2009-го один на один с Виктором Януковичем (скандалы внутри Партии регионов помогли бы леди Ю), лидер БЮТ прохлопала рейтинговый рост Арсения Яценюка. Экс-спикер, принудительно лишенный своего кресла, активно вояжирует в западных областях, еще недавно бывших электоральным заповедником «сердечников». Арсений Петрович не боится делать резкие заявления, критиковать власть и намекать на свое будущее участие в президентской кампании. Народу, что интересно, нравится. Хотя Яценюка трудно назвать «тефлоновым» политиком, но в потоке компромата он, скорее всего, не утонет. По крайней мере, не в ближайшее время.

Тимошенко же фактически разменяла межвикторианское пространство на проблему «двух Я». Хотя Виктора Януковича сложно назвать активным и энергичным политиком, у него хватит опыта не бросаться с разбегу в политические объятия Юлии Владимировны для совместного написания и принятия новой редакции Конституции. Регионалы будут направлять усилия на сохранение собственного рейтинга в условиях кризиса и ждать осени, когда переговоры о том, как и с кем гарантировать будущее развитие Украины приобретут реальный смысл. И если Яценюк хочет заменить Тимошенко за столом этих переговоров, ему необходимо создавать структуры на местах и обзавестись сильным орговиком, способным вести избирательную кампанию. Финансовые и медийные ресурсы у экс-спикера в наличии имеются.

Похоже, лидер БЮТ стала жертвой «синдрома Медведчука». Последний глава администрации президента Кучмы настолько пугал и противников, и ситуативных союзников системностью и неутомимостью, что в итоге они объединились для его выдавливания из большой политики. Вот и Юлия Владимировна слишком привыкла быть на авансцене политического театра, не тратя время на уход за кулисы, даже когда из зала кричат «Не верю!»

Фальстарт для премьера

Ющенко, Тимошенко
Юлия Тимошенко так и не сумела отказаться от идеи превращения Кабинета Министров в гибрид клуба поклонников ее политического таланта и избирательного штаба. Умение Тимошенко привечать вчерашних противников сыграло злую шутку: правящая коалиция оказалась неспособной не только принимать решения без участия коммунистов, но и превратила ротацию правительства в затяжной процесс, сопровождающийся выяснением отношений. Возможный провал переформатирования Кабмина станет неприятным сюрпризом для Юлии Владимировны. Ее сохранение за собой премьерского портфеля все больше напоминает пиррову победу – груз ответственности за ситуацию в стране неизменно ложится на правительство, в котором нет более яркой фигуры, чем Тимошенко. Уклоняться от критических выпадов становится все сложнее. Единственное оправдание таких действий: в условиях кризиса леди Ю предпочла оставаться премьером и притягивать голоса тех, кто традиционно поддерживает власть, на фоне общего падения рейтингов политиков.

Тимошенко подвели два фактора: экономический кризис и собственная самонадеянность. Ее команда не сумела оценить всей глубины надвигающейся проблемы и порекомендовать уйти в отставку, чтобы вернуться во власть из оппозиционной, привычной и удобной для Юлии Владимировны, ниши. К тому же высокая популярность, возможность влиять на решение судов (что подтвердил срыв инициативы президента по проведению досрочных парламентских выборов) породили уверенность, что в стране «все будет так, как скажет Тимошенко». Играя как кошка с мышкой с Ющенко вопросом об импичменте, леди Ю не заметила падения рейтинга и изменения обстоятельств.

 Достоверно спрогнозировать, насколько сильным будет «фактор улицы» в ближайшие несколько месяцев, думаю, не возьмется никто. Но стоит признать, что «гвардия Майдана» - средний класс – сегодня в большинстве своем обеспокоена проблемами с выплатой кредитов. Это может как стать катализатором ее участия в протестных акциях, так и привести к политической апатии. С другой стороны, ситуация, когда партии и блоки привозили в столицу «биомассу» для давления на оппонентов, вряд ли повторится – слишком неконтролируемой может быть «цепная реакция».

Евгений Магда

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