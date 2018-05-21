Тимошенко стала жертвой «синдрома Медведчука»

Приближения весны миллионы людей ожидают с надеждой, а некоторые политики – с тревогой. По всей видимости, прогнозы о возможности изменения политической ситуации в стране в течение ближайшего года становятся все более реальными. И власть имущим от осознания их реальности не очень комфортно.

Первый – третьему: «Пора уходить»

«Первой ласточкой» стал Леонид Кравчук, со всей прямотой первого президента призвавшего действующего главу государства уйти в отставку. Политикум оперативно разделился на тех, кто считает Леонида Макаровича «совестью нации», и тех, кто заподозрил в его выступлении специальную операцию БЮТ. Действительно, выступление практически идеально ложится на свежие дрожжи противостояния между Президентом и премьером. Ющенко и Тимошенко примириться не смогут – это констатировал в интервью «Комсомольской правде в Украине» и еще один экс-президент, Леонид Кучма. Так что эстеты от политики могут констатировать привлечение к политической борьбе бывших президентов, а будущие участники схватки за пресловутую булаву – делать необходимые выводы.

Нервная реакция Виктора Андреевича, высказавшегося против извлечения из нафталина политиков, отживших свое время, по-человечески понятна: кому понравится, что его публично учат жизни на следующий день после 55-летия. Нельзя сказать, что Кравчук нанес мощный удар по рейтингу Президента (популярность последнего давно зависла в рамках социологической погрешности), но по любимым мозолям некогда самого популярного политика страны Леонид Макарович прошелся умело. Любители конспирологических теорий получили очередное подтверждение своих предположений о стремлении Юлии Тимошенко затоптать рейтинг Ющенко и по возможности заасфальтировать место захоронения.

Война на два фронта

Впрочем, и сама Юлия Тимошенко переживает не лучшие времена. Премьеру за несколько последних месяцев так и не удалось сформировать в общественном сознании свой образ «защитницы Украины от кризиса». Безудержный оптимизм Юлии Владимировны относительно собираемости налогов и наполнения Пенсионного фонда контрастирует с реальной экономической ситуацией в стране. Тимошенко постоянно мелькает на экранах телевизоров, указывает на врагов, грозит им карами небесными и земными – но в нынешней ситуации это не спасает от серьезных рейтинговых потерь.

К тому же Юлия Владимировна слишком увлеклась борьбой с Ющенко. Стремясь нейтрализовать действующего Президента и оказаться к осени 2009-го один на один с Виктором Януковичем (скандалы внутри Партии регионов помогли бы леди Ю), лидер БЮТ прохлопала рейтинговый рост Арсения Яценюка. Экс-спикер, принудительно лишенный своего кресла, активно вояжирует в западных областях, еще недавно бывших электоральным заповедником «сердечников». Арсений Петрович не боится делать резкие заявления, критиковать власть и намекать на свое будущее участие в президентской кампании. Народу, что интересно, нравится. Хотя Яценюка трудно назвать «тефлоновым» политиком, но в потоке компромата он, скорее всего, не утонет. По крайней мере, не в ближайшее время.

Тимошенко же фактически разменяла межвикторианское пространство на проблему «двух Я». Хотя Виктора Януковича сложно назвать активным и энергичным политиком, у него хватит опыта не бросаться с разбегу в политические объятия Юлии Владимировны для совместного написания и принятия новой редакции Конституции. Регионалы будут направлять усилия на сохранение собственного рейтинга в условиях кризиса и ждать осени, когда переговоры о том, как и с кем гарантировать будущее развитие Украины приобретут реальный смысл. И если Яценюк хочет заменить Тимошенко за столом этих переговоров, ему необходимо создавать структуры на местах и обзавестись сильным орговиком, способным вести избирательную кампанию. Финансовые и медийные ресурсы у экс-спикера в наличии имеются.

Похоже, лидер БЮТ стала жертвой «синдрома Медведчука». Последний глава администрации президента Кучмы настолько пугал и противников, и ситуативных союзников системностью и неутомимостью, что в итоге они объединились для его выдавливания из большой политики. Вот и Юлия Владимировна слишком привыкла быть на авансцене политического театра, не тратя время на уход за кулисы, даже когда из зала кричат «Не верю!»

Фальстарт для премьера

Юлия Тимошенко так и не сумела отказаться от идеи превращения Кабинета Министров в гибрид клуба поклонников ее политического таланта и избирательного штаба. Умение Тимошенко привечать вчерашних противников сыграло злую шутку: правящая коалиция оказалась неспособной не только принимать решения без участия коммунистов, но и превратила ротацию правительства в затяжной процесс, сопровождающийся выяснением отношений. Возможный провал переформатирования Кабмина станет неприятным сюрпризом для Юлии Владимировны. Ее сохранение за собой премьерского портфеля все больше напоминает пиррову победу – груз ответственности за ситуацию в стране неизменно ложится на правительство, в котором нет более яркой фигуры, чем Тимошенко. Уклоняться от критических выпадов становится все сложнее. Единственное оправдание таких действий: в условиях кризиса леди Ю предпочла оставаться премьером и притягивать голоса тех, кто традиционно поддерживает власть, на фоне общего падения рейтингов политиков.

Тимошенко подвели два фактора: экономический кризис и собственная самонадеянность. Ее команда не сумела оценить всей глубины надвигающейся проблемы и порекомендовать уйти в отставку, чтобы вернуться во власть из оппозиционной, привычной и удобной для Юлии Владимировны, ниши. К тому же высокая популярность, возможность влиять на решение судов (что подтвердил срыв инициативы президента по проведению досрочных парламентских выборов) породили уверенность, что в стране «все будет так, как скажет Тимошенко». Играя как кошка с мышкой с Ющенко вопросом об импичменте, леди Ю не заметила падения рейтинга и изменения обстоятельств.

Достоверно спрогнозировать, насколько сильным будет «фактор улицы» в ближайшие несколько месяцев, думаю, не возьмется никто. Но стоит признать, что «гвардия Майдана» - средний класс – сегодня в большинстве своем обеспокоена проблемами с выплатой кредитов. Это может как стать катализатором ее участия в протестных акциях, так и привести к политической апатии. С другой стороны, ситуация, когда партии и блоки привозили в столицу «биомассу» для давления на оппонентов, вряд ли повторится – слишком неконтролируемой может быть «цепная реакция».

Евгений Магда