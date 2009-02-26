Большинство россиян не хотят объединения с Украиной (опрос)

Доля жителей Украины, желающих объединиться в одно государство с Россией (23 процента), почти вдвое превышает долю россиян, желающих того же (14 процентов). Таковы результаты совместного социологического исследования "Левада-Центра" и Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, 29 процентов жителей России склонны видеть в Украине не более, чем соседнюю страну. Из вариантов ответа на вопрос, какими должны быть отношения России и Украины, они выбрали ответ "Такими же как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями". В Украине этот ответ выбрали 8 процентов опрошенных.

Больше всего сторонников в обеих странах получила позиция: "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен". Так думают 68 процентов украинцев и 51 процент россиян. Не определившихся с ответом жителей России - 8 процентов, жителей Украины – всего 1 процент.

Согласно опросу, россияне гораздо хуже относятся к Украине, чем украинцы к России. В частности, «хорошо» или «в основном хорошо» о соседней стране думают 29 процентов россиян (год назад – 55); «плохо» или «в основном плохо» - 62 процента (год назад - 33). В Украине эти показатели составили 91 (88) и 5 (7) процентов соответственно.

В опросах приняли участие 1600 россиян и 2038 жителей Украины. Статистическая погрешность 3,4 процента.