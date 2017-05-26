Волынский облсовет призвал центральную власть поддержать упрощенный ввоз подержанных автомобилей

Депутаты Волынского областного совета 26 мая приняли обращение к Президенту Украины, парламенту, правительству и областным советам о поддержке двух законопроектов, касающихся удешевления процедуры растаможивания подержанных автомобилей. За решение проголосовало 42 избранника общины.

Проекты законов № 5561 и № 5562 подготовила общественная организация «Западноукраинская ассоциация владельцев транзитных авто» («ЗАВТРА») вместе с сообществом «Свободные люди имеют авто» и депутатами от партии УКРОП. Они отменяют ряд ограничений при импорте машин, согласовывая эту процедуру с европейскими стандартами. В случае их принятия к транспортному средству при ввозе на территорию Украины не будут предъявлять требований соответствия экологическим стандартам – машина просто должна пройти технический осмотр.

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«Внедрение цивилизованного рынка авто даст возможность каждой украинской семье приобрести тот автомобиль, который она хочет, с учетом своего благосостояния. Люди не обязаны покупать в автосалонах или у производителей некачественные машины, которые им навязывают», – отметил председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

Указанные проекты законов также позволят решить проблему очередей в пунктах пропуска на границе.

В обращении отмечается, что законопроекты № 5561 и № 5562, зарегистрированные в Верховной Раде, призваны усовершенствовать действующее законодательство Украины, привести его в соответствие с европейским законодательством с учетом социально-экономических потребностей общества, состояния экономики и автомобильного рынка, а также материального положения граждан Украины.

«Мы, депутаты Волынского областного совета, требуем устранить социальную напряженность путем снятия с рассмотрения законопроекта № 4932 (о двойном повышении ставки единого сбора, который взимается в пунктах пропуска через государственную границу Украины. – Ред.) и безотлагательного внесения изменений в действующее законодательство Украины в части принятия законопроектов № 5561 и № 5562, что позволит сформировать цивилизованный рынок подержанных автомобилей в Украине, увеличить поступления в бюджет и детенизировать автомобильную отрасль», – говорится в обращении депутатов Волыньсовета.