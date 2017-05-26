Волынский облсовет призвал центральную власть поддержать упрощенный ввоз подержанных автомобилей
Председатель Волынского областного совета Игорь Палица заявил, что внедрение цивилизованного рынка авто даст возможность украинцам покупать те авто, которые они хотят.
Депутаты Волынского областного совета 26 мая приняли обращение к Президенту Украины, парламенту, правительству и областным советам о поддержке двух законопроектов, касающихся удешевления процедуры растаможивания подержанных автомобилей. За решение проголосовало 42 избранника общины.
Проекты законов № 5561 и № 5562 подготовила общественная организация «Западноукраинская ассоциация владельцев транзитных авто» («ЗАВТРА») вместе с сообществом «Свободные люди имеют авто» и депутатами от партии УКРОП. Они отменяют ряд ограничений при импорте машин, согласовывая эту процедуру с европейскими стандартами. В случае их принятия к транспортному средству при ввозе на территорию Украины не будут предъявлять требований соответствия экологическим стандартам – машина просто должна пройти технический осмотр.
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«Внедрение цивилизованного рынка авто даст возможность каждой украинской семье приобрести тот автомобиль, который она хочет, с учетом своего благосостояния. Люди не обязаны покупать в автосалонах или у производителей некачественные машины, которые им навязывают», – отметил председатель Волынского областного совета Игорь Палица.
Указанные проекты законов также позволят решить проблему очередей в пунктах пропуска на границе.
В обращении отмечается, что законопроекты № 5561 и № 5562, зарегистрированные в Верховной Раде, призваны усовершенствовать действующее законодательство Украины, привести его в соответствие с европейским законодательством с учетом социально-экономических потребностей общества, состояния экономики и автомобильного рынка, а также материального положения граждан Украины.
«Мы, депутаты Волынского областного совета, требуем устранить социальную напряженность путем снятия с рассмотрения законопроекта № 4932 (о двойном повышении ставки единого сбора, который взимается в пунктах пропуска через государственную границу Украины. – Ред.) и безотлагательного внесения изменений в действующее законодательство Украины в части принятия законопроектов № 5561 и № 5562, что позволит сформировать цивилизованный рынок подержанных автомобилей в Украине, увеличить поступления в бюджет и детенизировать автомобильную отрасль», – говорится в обращении депутатов Волыньсовета.