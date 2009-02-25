Тимошенко: гривня падает ради введения чрезвычайного положения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимой кредитную политику Национального банка Украины, а также политику по формированию учетной ставки НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на заседании правительства, комментируя заявление автоперевозчиков о невозможности возвращения кредитов.

«Сегодня все страны мира снизили учетную ставку национального банка даже до нуля, но, к сожалению, сегодня политика, которая осуществляется в Украине по ставкам стоимости кредитов, недопустима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такая политика Нацбанка приводит к невозможности получения кредитных средств. «А потом те же политики, которые все это устроили, выходят на каналы телевидения и критикуют падение производства. Я думаю, что так не должна работать банковская система Украины», - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила о том, что падение национальной валюты было сознательным и политическим механизмом для создания почвы по введению чрезвычайного положения в стране.

Справка УНИАН. Учетная ставка НБУ с апреля 2008 года установлена на уровне 12% годовых.

В ноябре прошлого года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о необходимости снижения учетной ставки НБУ с 12% до 8%.

26 ноября 2008 года первый заместитель главы Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что Национальный банк Украины считает нецелесообразным снижение уровня учетной ставки. «Экономических предпосылок для этого нет», - сказал он.

В НБУ считают, что при формировании учетной ставки должен учитываться уровень инфляции, который сейчас достаточно высокий. Кроме того, А.ШАПОВАЛОВ подчеркнул, что на сегодняшний день учетная ставка не отражает реальной стоимости денег, а Нацбанк проводит рефинансирование по средней ставке 16,5%.

В то же время, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля 2009 года бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.