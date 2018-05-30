За границей считают, сколько раз Тимошенко скажет слово “НАТО”

Заместитель директора Департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответил на вопросы УНИАН.

НЕКОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ВЫГОВОРИТЬ ТРИ БУКВЫ – ПДЧ, ПОЭТОМУ ПОШЛИ НА КОМПРОМИСС В декабре 2008-го Украина не получила ПДЧ, вместо этого государству было предложено выполнять Годовую национальную программу. Какие отличия в евроатлантический интеграционный процесс Украины добавит ее реализация?

Вокруг Плана действий относительно членства в НАТО в украинском обществе и за рубежом в последние годы шли противоречивые споры. К сожалению, не только в кругу экспертов, но и среди некомпетентных в этом вопросе людей. И это свидетельствует о том, что ситуация вокруг ПДЧ слишком заполитизирована.

Напомню, что План действий относительно членства был основан в 1999 году на Вашингтонском саммите Альянса и предложен странам, пожелавшим стать членами организации, для их лучшей подготовки для этого. Это была хоть и не гениальная инициатива, но создавала определенные политические рамки для действий страны-кандидата. Но уже даже в то время возникли споры, не представляет ли собой ПДЧ некий “эрзац” приобретения членства в организации, своеобразной заполитизированной подачкой?

На сегодня главным программным документом между нашей страной и Альянсом является План действий “Украина – НАТО”, подписанный в 2002 году в Праге. Для его реализации были разработаны и выполняются ежегодные целевые планы. Так же в рамках любого ПДЧ для любой страны существуют ежегодные национальные программы – такие же, как предложенная Украине (но без получения ПДЧ).

То есть Украине предложили выполнять ПДЧ без формального его предоставления?

Да. В декабре 2008 г. Украине предложили начать подготовку ко вступлению в НАТО на основе годовых национальных программ, которые использовали все страны, которые прошли через формат ПДЧ.

Почему же так вышло? Повторюсь – ввиду большой заполитизированности этого вопроса. Поэтому слово “ПДЧ” не упоминали.

Здесь не нужно быть большим дипломатом или евроатлантическим экспертом, чтобы констатировать: Украина получила развитие отношений с НАТО на таком же уровне, как и с Планом действий относительно приобретения членства, но некоторые просто не могут официально выгооворить эти три буквы – ПДЧ. Они стоят у некоторых поперек горла. Вот таким оказался компромисс.

Когда будет разработана и утверждена Национальная программа на текущий год?

На данный момент в ходе переговоров, консультаций и дискуссий вырабатывается концепция нашей Национальной программы. Если для завершения этой работы хватит одного месяца, то где-то в апреле она будет подготовлена, утверждена на высшем уровне и станет конкретным механизмом для регулирования вступления государства в НАТО.

А сколько лет нужно для обретения окончательного членства – уже зависит от самой Украины. БОЛЬШЕ ВСЕГО АТЛАНТИСТОВ СРЕДИ СТОРОННИКОВ БЮТ

Какая часть граждан Украины, по данным МИД, поддерживает вступление в НАТО? В конце прошлого года по заказу Министерства иностранных дел был проведен всеукраинский опрос общественного мнения. Исследование показало, что на тот момент число украинцев, выступающих за вступление страны в НАТО, приблизилось к 30%. Это показатель, который Украина имела во времена президентства Леонида Кучмы. Результат опроса показывает, что люди стали задумываться над вопросами внутренней и внешней политики, перестали быть безразличны к этой теме и объективно выразили свои мнения.

В то же время следует признать и понять, что на сегодня у Украины фактически вдвое больше граждан выступают против НАТО. Это реальность, в которой мы сейчас существуем... Но перед важным для нас Бухарестским саммитом в апреле 2008 года, когда Украина ожидала ПДЧ, результат был всего 18%! Дальше в начале лета социология показывала 22–24% сторонников евроатлантической интеграции, а в конце года, повторюсь, – 30% поддержки.

Вообще существует такой социологический феномен: если человек чего-то не знает, он, конечно, выступает против – просто на всякий случай. И исследование показало: “против” – это те, кто отвечал: “Не знаю, что такое НАТО, но, думаю, я не поддерживаю”.

А как тогда во внешнеполитическом ведомстве воспринимают критику в свой адрес за, мол, провальную деятельность, неудовлетворительное разъяснение украинским гражданам необходимости НАТО для Украины?

Разумеется, воспринимать критику в свой адрес иногда тяжело. И хочу признать: можно было достичь и лучших результатов, тут нет сомнения. С другой стороны, не могу согласиться с тем, как часто считают в украинском обществе, что это задача лишь Министерства иностранных дел. Действительно, ведомство здесь играет важную роль, но не ключевую. Ведь наша деятельность – это работать с внешними партнерами.

В прошлом году МИД потратил из собственного бюджета около 4 миллионов гривен для реализации более чем 70 всевозможных проектов. Среди новаций можно отметить интересные брошюры с комиксами для детей. Например, “Тарасик Чомучко в гостях у брюссельського хлопчика”. Этот комикс, кстати, издан и на русском языке, где Тарасик носит фамилию Почемучко. Книжка пользуется спросом среди детей, над ней часто шутят, она нравится всем. Также было заказано и изготовлено 8 видеороликов по тематике НАТО, которые демонстрируются в общественных местах, три рекламных продукта для телевидения. Но это стоит дорого, особенно на телевидении. Не уверен, что в этом году найдутся деньги для их трансляции.

Всего Государственная программа информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции на 2008–2011 годы предусматривает финансирование в 40 миллионов гривен. То есть речь идет о 10 миллионах на каждый год. Понимая ситуацию, в которой находится страна, можно ожидать, что найдутся и более приоритетные направления для освоения средств.

Поэтому вынужден прогнозировать: особого финансирования информационной кампании в этом году не будет. Придется исходить или из наличного незначительного количества денег, или сосредоточить работу на направлениях, которые не требуют больших государственных средств.

А где можно почитать о Тарасике Почемучко, есть ли эти книжки в детских заведениях, школах?

Книжки можно получить в Министерстве иностранных дел.

Они изданы тиражом всего в 50 тысяч экземпляров. Конечно, этого мало.

Мы активно сотрудничаем с международными фондами. Они оказывают определенную финансовую помощь. Будем за ней обращаться и в этом году, ведь необходимо переиздать книжки, сделать копии фильмов о НАТО.

Согласны ли вы с тем, что если бы большинство украинцев выступали за НАТО, то и подавляющее большинство отечественных политиков сразу бы переориентировались на такую электоральную потребность и стали горячими атлантистами?

Если считать, что в Украине уже сформировалась либеральная политическая система, то ситуацию можно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, если бы авторитетный лидер влиятельной политической силы сказал своим сторонникам: я выступаю за НАТО – уверен, что каждый второй сторонник по меньшей мере бы задумался... С другой стороны, если бы лидер узнал, что его электорат относится к Альянсу взвешенно-положительно, это непременно повлияло бы на личные взгляды политика, особенно в период активных электоральных битв.

Любопытный факт. Я уже говорил о результатах нашего социологического исследования. Так вот оно показало, что среди всех украинцев, которые больше всего поддерживают интеграцию государства к НАТО, наивысшей процент у сторонников Блока Юлии Тимошенко. Хотя традиционно считается, что в Украине атлантистов больше всего среди представителей правых национально-патриотических сил.

Я уверен, что сама Юлия Тимошенко знает о таких данных. По меньшей мере, надеюсь, что ее должны были бы информировать, ведь МИД об этом Кабмину сообщал.

Для конкретного политического деятеля этот аргумент интересен и важен, которым нельзя не воспользоваться. И очень хочется, чтобы Тимошенко глубже задумалась о евроатлантических приоритетах, учитывая симпатии ее избирателей и позицию зарубежных партнеров. Ведь в мире внимание к личности премьер-министра Украины и ее политической силе чрезвычайно высоко. Выступления Тимошенко на международных мероприятиях тщательно анализируется, проверяются западными аналитиками, из них исходят определенные сигналы. Доходит до того, что подсчитывают, сколько раз она сказала слово “НАТО”.

РОССИЯ С ОДКБ ХОЧЕТ БЫТЬ “КРУЧЕ” НАТО? Какие стратегические проблемы беспокоят сегодня саму Организацию Североатлантического договора и какую роль может сыграть Украина для их решения?

Украина – единственная из полусотни партнеров Альянса, кто участвует во всех четырех миротворческих, антитеррористических операциях НАТО и задействована во многих других важных инициативах организации. И это – реальная помощь. Она относительно невелика, но мы исходим из наших возможностей и политической и экономической ситуации. Мы не являемся членами НАТО, но помогаем, поскольку считаем, что организация делает доброе дело для обеспечения мира и стабильности в горячих точках мира, борьбе с международным терроризмом.

Также Украина играет важную геополитическую роль. И обретение членства в крупнейшей организации безопасности, где все решения принимаются исключительно консенсусом, сможет кардинально усилить влияние нашего государства на важные процессы не только в регионе, но и в мире. Это те возможности, которые необходимо учитывать. Ведь речь идет о будущем международном политическом авторитете и влиянии Украины как государства.

А об эффективности НАТО свидетельствует тот факт, что за 60 лет в зоне ответственности Альянса не было ни одного серьезного военного конфликта. И лучше эту эффективность и возможности НАТО не проверять.

А как бы Вы оценили недавние решения о создании Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора коллективной безопасности во главе с РФ как возможного ответа Силам быстрого реагирования НАТО?

Есть такая мнение, что безопасности много не бывает. Если Россия, которая расположена в несколько ином географическом измерении, вместе со своими партнерами, большинство из которых являются странами Средней Азии, сможет создать военно-политическую организацию, которая не будет врагом НАТО, а будет способствовать глобальной безопасности в той части света, – это прекрасно. Ведь в геополитическом измерении НАТО перекрывает североатлантический регион, Россия с ОДКБ занимается другой частью Евразии.

Но если Россия с партнерами будет создавать альтернативу НАТО или, еще хуже, враждебную организацию, это приведет лишь к росту напряжения в мире.

С политической позиции, наверно, в ОДКБ хотят показать: отныне они будут “круче” НАТО, это есть их ответ НАТО.

Чего можно ждать Украине от результатов юбилейного саммита НАТО?

Саммит НАТО по случаю 60-й годовщины создания организации состоится в апреле во франко-немецком пограничном регионе Страсбур – Кель. То, что мероприятие пройдет именно во Франции и Германии, своеобразный знак уважения к Старой Европе. Этот саммит должен засвидетельствовать нерушимость связи между двумя берегами Атлантики – Европой и Северной Америкой. В НАТО отмечают, что эта связь должна оставаться крепкой, потому что служит основой современной мировой системы безопасности.

Думаю, саммит будет больше торжественно-праздничным, семейным. Конечно, страны НАТО должны будут обсудить вопрос деятельности Альянса в Афганистане и тему будущей трансформации организации. Участники саммита должны доказать сами себе и всему мировому содружеству, что НАТО - активный, живой и молодой военно-политический блок, готовый и сопособный брать на себя ответственность за безопасность в мире.

Иногда говорят, что Альянс искусственно ищет себе работу. Но следует признать, что в последнее время работы и в самом деле много.

Андрей Лавренюк