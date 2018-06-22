На службе третьему хозяину

СМИ довольно активно комментируют вчерашнее сообщение о двух новшествах в Кабинете Министров, инициированных Виктором Януковичом. Во-первых, глава правительства создал аппарат премьер-министра, призванный собирать стратегические идеи и предложения украинских интеллектуалов с их последующей правительственной утилизацией. Во-вторых, руководителем аппарата назначен 34-летний Сергей Левочкин, бывший первый помощник президента Леонида Кучмы.

Отец Сергея, генерал-полковник Владимир Левочкин, возглавлял Госдепартамент исполнения наказаний. В декабре прошлого года он умер в возрасте 58 лет. СМИ не раз писали, что Левочкин-старший был кумом Леонида Кучмы и личным другом Виктора Януковича.

Желание Януковича повысить интеллектуальный уровень Кабмина до проффесорского вполне понятно: слишком много правительственных решений и законопроектов не выдерживают элементарной критики при юридическом или экономическом анализе. Кроме того, их разношерстная мозаика никак не выстраивается в стройную и непротиворечивую стратегическую систему планов и перспектив социально-экономического развития Украины.

Ну, а еще похоже на то, будто сделан ход в ответ в необъявленной войне между Кабмином и Банковой: ведь Президент привел в свой Секретариат молодых талантливых интеллектуалов с научными степенями и знанием иностранных языков.

Так вот вам 34-летний доктор экономических наук и интеллектуал! Съели?

Но кадровый выбор Януковича имеет как позитивные, так и негативные для имиджа самого премьера и его правительства аспекты.

К позитивам можно отнести огромный опыт Сергея Левочкина в интеллектуальном и организационном обслуживании топ-лиц украинской политики - президента Кучмы и спикера Литвина. У Кучмы он как раз курировал деятельность Института стратегических исследований, формировал повестку дня президента, рекомендовал, с кем встречаться Леониду Данииловичу, а кого проигнорировать.

Сергей Владимирович проявил на этом посту незаурядный характер, организованность, умение держать язык за зубами. В 2002-2004 годах Льовочкин-младший был единственным человеком в стране, имевшим право заносить в кабинет Кучмы документы без согласования со всесильным Виктором Медведчуком, тогдашним главой АП. Аналитики расценивали Левочкина как серьезный противовес Медведчуку и источник альтернативной информации для Кучмы. Причем Левочкин не отступал ни на шаг в войне с этим очень опасным противником.

Неплохое впечатление своими интеллектуальными и рабочими качествами он произвел и будучи „тенью” Владимира Литвина.

Левочкин достиг незаурядных успехов в бизнесе, требующем, как известно, специфических умений и навыков.

Еще один позитив Левочкина заключается в том, что он стал своего рода „точкой сбора” мощных политических сил и финансово-промышленных кланов. Он „свой” и для януковичевских, и для ахметовских, и для тарутовско-гайдуковских донецких (Левочкина считают серьезным акционером ИСД), а также для энергетического, металлургического, связистского, банковского и аграрного лобби и связанных с ними политических сил.

Интересно, что самыми умными и самыми умелыми служебно-розыскными собаками считаются ротвейлеры. Но почти не используются, поскольку не способны менять хозяина. Зато чуть более глупые, не столь смышленые и жестокие к врагу овчарки используются широко. Потому что за неделю хозяина легко меняют. Первого, второго, третьего... Это плюс? А то...

Теперь о минусах. Концептуальный заключается в том, что Левочкин как-то незаметно приобрел в политикуме и экспертной среде репутацию „серого кардинала лузеров”. Нет, конечно, Кучма не был прямым лузером и досидел в руководящем кресле до упора. Но тот, кто помнит, как бесславно заканчивалось десятилетнее „царствование” Леонида Данииловича, понимает, о чем идет речь. А Владимир Литвин просто вдребезги проиграл щедро профинансированную спонсорами парламентскую кампанию. И сколько бы не рассказывал Левочкин, что виноват не он, а всякие другие плохие парни, неправильно спланировавшие и проведшие кампанию Литвина, тень от этого ужасного поражения густо накрыла и его.

Есть и другие негативные для Левочкина моменты, более мелкие, но достаточно неприятные для его имиджа.

Они касаются в первую очередь его предположительного участия в сомнительных схемах приватизации „Укртелекома”, председателем наблюдательного совета которого он был. Не раз писали в печати о его непосредственном участии (вместе с личным другом Юрием Бойко) в создании „РосУкрЭнерго” (в одном из интервью Левочкин признал свою давнюю дружбу и тесные связи с Дмитрием Фирташем, акционером РУЭ, которого считают эмиссаром международного авторитета Семена Могилевича в Украине). Между тем, роль этой компании-посредника для украинской экономики и законность осуществляемой ею деятельности до сих пор остается предметом больших сомнений экспертов. Поговаривали и о его тесных личных и деловых отношениях с таким одиозным персонажем как Максим Курочкин, известный в определенных кругах как „Макс Бешеный”.

Магнитофонная пленка зафиксировала, как голос, похожий на голос Сергея Левочкина, обсуждал с рядом других „похожих голосов”, тонкости фальсификации результатов президентских выборов 2004 года.

О серьезных обвинениях в нечистоплотности Левочкина-бизнесмена во время работы в Банкирском доме (впоследствии Укрспецимпэксбанк) и на должности председателя наблюдательного совета Ощадбанка и во многих других моментах его деловой биографии можно прочитать в материале журналиста Олега Синельникова.

Поэтому не совсем ясно, на ли пользу Януковичу такое назначение. Ведь „регионы” явно стремятся „отбелить” свой имидж и свою репутацию, собираясь править Украиной долго и счастливо, при этом нравиться как электорату, так и доверчивому Западу. Потому такие имиджевые „пятна” могут превысить эффект от хорошей организации интеллектуально-канцелярской работы команды премьера Януковича.

Николай Писарчук