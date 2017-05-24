Forbes: Пока Белый дом в хаосе, Путин продолжает выигрывать

Прошлая неделя была, весьма вероятно, самой спорной за первые четыре месяца президентства Трампа.

Об этом пишет Дуг Шон в статье "Пока Белый дом в хаосе, Путин продолжает выигрывать", опубликованной на сайте издания Forbes.

Мы столкнулись с тревожным репортажем "The New York Times" о том, что Трамп вплотную приблизился к препятствованию правосудию в попытке закрыть активное расследование ФБР в отношении бывшего советника по национальной безопасности Белого дома Майкла Флинна. Я считаю очень тревожным тот факт, что Трамп раскрыл источник разведки, предоставленный Америке близким союзником. И также то, что в феврале 2017 года он попросил бывшего директора ФБР Джима Коми приостановить расследование контактов Майкла Флинна с русскими.

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Тем более, что мы по-прежнему находимся в середине серии предположений о сговоре на выборах 2016 года между Трампом и российскими чиновниками. Хотя эти утверждения остаются неподтвержденными, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон недавно подтвердил: "Я видел отчеты разведки ... И да, я не думаю, что есть еще какие-то вопросы относительно того, что русские вмешались в наш избирательный процесс".

Разумеется, и Россия, и администрация Трампа отрицают какие-либо правонарушения. Президент даже утверждал, что имеет "абсолютное право" делиться секретной информацией, даже когда его помощники опровергли эти новости накануне. Но, несмотря ни на что, сообщение звучит громко и ясно.

Путин достиг своей цели как на американской политической арене, так и в более широком масштабе, на мировой арене.

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Непосредственно перед тем, как президент обнародовал секретную информацию россиянам, стало известно, что президент Трамп думал об "этом вопросе с Россией", когда принимал решение уволить Джима Коми. Это, конечно, противоречило сообщению команды Белого дома, которая до этого момента утверждала, что Коми был уволен из-за того, как он вел расследование, касающееся электронной почты Хиллари Клинтон.

Через несколько дней выяснилось, что Трамп попросил Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Это побудило заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна назначить специального советника для наблюдения за расследованием предполагаемых связей между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа.

По словам самого Трампа, назначение специального советника – это "охота на ведьм", и она якобы разделяет страну.

Однако, согласно последнему опросу WSJ / NBC News, назначение специального советника представляет собой единственный уникальный вопрос, в котором общественное мнение не расходится. 78% поддерживают расследование, проводимое независимой комиссией или специальным прокурором в связи с предполагаемыми связями между кампанией Трампа и русскими. Только 3% американцев не хотят расследовать связи Трампа с Россией. Выбор советника – бывшего директора ФБР Роберта Мюллера – также получил почти единодушную поддержку в Вашингтоне.

Покидая сенаторский брифинг с Розенштейном, сенатор Линдси Грэм сказал, что расследование в отношении России "сейчас считается уголовным расследованием".

Ставшие известными факты вызывают обеспокоенность. Не из-за того, что расследование может рассказать о вмешательстве России в выборы, но из-за хаоса в Белом доме, который оно показывает.

Почти не важно, что расследование раскроет, потому что, в конечном счете, Путин уже достиг своей цели как на американской политической арене, так и, в более широком масштабе, на мировой арене.

С самого начала администрация Трампа беспрецедентно шла навстречу России. После хвалебных речей в адрес президента России на протяжении своей предвыборной кампании, Трамп назначил ближайшего союзника России Рекса Тиллерсона государственным секретарем – высший дипломатический пост страны. Путин наградил Тиллерсона "Орденом Дружбы" в 2013 году.

Когда Трамп встречался с Лавровым, это был первый раз с 2013 года, когда Россию приветствовали в Белом доме – администрация Обамы постоянно отказывала им в аудиенции в Овальном кабинете. Для Путина эта встреча была пиар-победой. Когда министр иностранных дел России Лавров высмеивал Белый дом за хаос после увольнения Коми и получил секретные данные антитеррористической разведки, он показал всему миру, что изоляция провалилась. Россия вернулась на мировую арену. Ведущий игрок в новом формирующемся мировом порядке, ради установления которого Путину приходится быстро маневрировать.

Тот факт, что Лавров избежал давления в двух ключевых вопросах, усугубляющих американо-российские отношения – Украина, и эти обвинения во взломе выборов россиянами – еще раз подтверждают, что Трамп только помогает Путину, предпочитая так называемый "альянс" национальным интересам США.

Тем временем, пока Америка замерла в своем положении на мировой арене, Россия успешно продвигается по всему европейскому континенту – от Балтии до Балкан. И под руководством Путина Россия остается антизападной, антидемократической и непредсказуемой. Позиция, которая, что еще боле тревожно, получает все большую поддержку многих западных стран.

По мере того, как либеральный мировой порядок распадется, а глобальное лидерство Америки снижается, Путин строит новый глобальный порядок с Россией во главе.