Forbes: Пока Белый дом в хаосе, Путин продолжает выигрывать
Прошлая неделя была, весьма вероятно, самой спорной за первые четыре месяца президентства Трампа.
Прошлая неделя была, весьма вероятно, самой спорной за первые четыре месяца президентства Трампа.
Об этом пишет Дуг Шон в статье "Пока Белый дом в хаосе, Путин продолжает выигрывать", опубликованной на сайте издания Forbes.
Мы столкнулись с тревожным репортажем "The New York Times" о том, что Трамп вплотную приблизился к препятствованию правосудию в попытке закрыть активное расследование ФБР в отношении бывшего советника по национальной безопасности Белого дома Майкла Флинна. Я считаю очень тревожным тот факт, что Трамп раскрыл источник разведки, предоставленный Америке близким союзником. И также то, что в феврале 2017 года он попросил бывшего директора ФБР Джима Коми приостановить расследование контактов Майкла Флинна с русскими.
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Тем более, что мы по-прежнему находимся в середине серии предположений о сговоре на выборах 2016 года между Трампом и российскими чиновниками. Хотя эти утверждения остаются неподтвержденными, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон недавно подтвердил: "Я видел отчеты разведки ... И да, я не думаю, что есть еще какие-то вопросы относительно того, что русские вмешались в наш избирательный процесс".
Разумеется, и Россия, и администрация Трампа отрицают какие-либо правонарушения. Президент даже утверждал, что имеет "абсолютное право" делиться секретной информацией, даже когда его помощники опровергли эти новости накануне. Но, несмотря ни на что, сообщение звучит громко и ясно.
Путин достиг своей цели как на американской политической арене, так и в более широком масштабе, на мировой арене.
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Непосредственно перед тем, как президент обнародовал секретную информацию россиянам, стало известно, что президент Трамп думал об "этом вопросе с Россией", когда принимал решение уволить Джима Коми. Это, конечно, противоречило сообщению команды Белого дома, которая до этого момента утверждала, что Коми был уволен из-за того, как он вел расследование, касающееся электронной почты Хиллари Клинтон.
Через несколько дней выяснилось, что Трамп попросил Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Это побудило заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна назначить специального советника для наблюдения за расследованием предполагаемых связей между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа.
По словам самого Трампа, назначение специального советника – это "охота на ведьм", и она якобы разделяет страну.
Однако, согласно последнему опросу WSJ / NBC News, назначение специального советника представляет собой единственный уникальный вопрос, в котором общественное мнение не расходится. 78% поддерживают расследование, проводимое независимой комиссией или специальным прокурором в связи с предполагаемыми связями между кампанией Трампа и русскими. Только 3% американцев не хотят расследовать связи Трампа с Россией. Выбор советника – бывшего директора ФБР Роберта Мюллера – также получил почти единодушную поддержку в Вашингтоне.
Покидая сенаторский брифинг с Розенштейном, сенатор Линдси Грэм сказал, что расследование в отношении России "сейчас считается уголовным расследованием".
Ставшие известными факты вызывают обеспокоенность. Не из-за того, что расследование может рассказать о вмешательстве России в выборы, но из-за хаоса в Белом доме, который оно показывает.
Почти не важно, что расследование раскроет, потому что, в конечном счете, Путин уже достиг своей цели как на американской политической арене, так и, в более широком масштабе, на мировой арене.
С самого начала администрация Трампа беспрецедентно шла навстречу России. После хвалебных речей в адрес президента России на протяжении своей предвыборной кампании, Трамп назначил ближайшего союзника России Рекса Тиллерсона государственным секретарем – высший дипломатический пост страны. Путин наградил Тиллерсона "Орденом Дружбы" в 2013 году.
Когда Трамп встречался с Лавровым, это был первый раз с 2013 года, когда Россию приветствовали в Белом доме – администрация Обамы постоянно отказывала им в аудиенции в Овальном кабинете. Для Путина эта встреча была пиар-победой. Когда министр иностранных дел России Лавров высмеивал Белый дом за хаос после увольнения Коми и получил секретные данные антитеррористической разведки, он показал всему миру, что изоляция провалилась. Россия вернулась на мировую арену. Ведущий игрок в новом формирующемся мировом порядке, ради установления которого Путину приходится быстро маневрировать.
Тот факт, что Лавров избежал давления в двух ключевых вопросах, усугубляющих американо-российские отношения – Украина, и эти обвинения во взломе выборов россиянами – еще раз подтверждают, что Трамп только помогает Путину, предпочитая так называемый "альянс" национальным интересам США.
Тем временем, пока Америка замерла в своем положении на мировой арене, Россия успешно продвигается по всему европейскому континенту – от Балтии до Балкан. И под руководством Путина Россия остается антизападной, антидемократической и непредсказуемой. Позиция, которая, что еще боле тревожно, получает все большую поддержку многих западных стран.
По мере того, как либеральный мировой порядок распадется, а глобальное лидерство Америки снижается, Путин строит новый глобальный порядок с Россией во главе.