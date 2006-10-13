Нардепам из Регионов уже не по карману дешевая рыба минтай

Народный депутат, член фракции Партии регионов Сергей РЫЖУК утверждает, что Верховная Рада до конца года отменит льготы для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Житомирском облтелецентре.

По словам С.РЫЖУКА, все депутатские льготы «будут еще в этом году отменены».

Он также отметил, что процедуру эту стоит сделать без спешки, «солидно, нормально, публично, а также с соответствующим обсуждением во фракциях и комитетах парламента».

По его словам, “регионалы” не скрывают, что голосовали против предложенного “бютовцами” закона об отмене льгот депутатам. Это было сделано потому, что у депутатов из Партии регионов тоже готов соответствующий законопроект по этому вопросу, заметил С.РЫЖУК.

Говоря о льготах, народный депутат отметил: «Для того, чтобы уважительно, солидно и ответственно относиться к своему народу, нужно научиться солидно, ответственно, серьезно относиться еще и к себе и своему обустройству». По словам С.РЫЖУКА, он считает негативным пользование депутатами общественным транспортом.

Эту тему дополнил также народный депутат-“регионал” Юрий КАРАКАЙ, который назвал «популистским» внесенный “бютовцами” законопроект об отмене льгот народным депутатам. По его словам, позиция “регионалов” такова, что льгот не должно быть. Однако он убежден, что прежде чем отменять льготы, «нужно проанализировать, что мы имеем, каким образом необходимые для работы с избирателями льготы заменить другими путями финансирования».

Также Ю.КАРАКАЙ сообщил, что наиболее активно льготами пользуются депутаты из фракции БЮТ. По его словам, все они получили средства на оздоровление, ездили в государственные санатории.

Еще один народный депутат из фракции Партии регионов Николай ЯКИМЕНКО, говоря о депутатских льготах, пожаловался на высокие цены в депутатской столовой, плохие условия проживания и ограниченное время пользования служебным транспортом. По его словам, «в гостинице номер на 4 человека, в столовой рыба минтай стоит 6 грн. за 100 г, машину можно брать 17 часов в месяц».

Депутат призвал парламент создать условия, при которых депутат «мог бы нормально исполнять свои функциональные обязанности».

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта об отмене льгот для народных депутатов. Один из них был внесен народным депутатом Борисом БЕСПАЛЫМ (фракция “Наша Украина”), другой – депутатами из фракции БЮТ. За оба законопроекта почти в полном составе не голосовала фракция Партии регионов.

По данным официального веб-портала Верховной Рады Украины, на сегодня в парламенте нет подобных законопроектов, внесенных депутатами из фракции Партии регионов.