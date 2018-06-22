Ирина Вторая провела брифинг

Пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова и руководитель главной службы информационной политики Секретариата Президента Александр Семирядченко провели брифинг-презентацию.

Ирина была одета в черную кофточку, из-под которой виднелось белое ненавязчивое жабо. Минимум макияжа, дорогой тональный крем и такой же дорогой блеск для губ, одно-единственное колечко, скорее всего - какое-то авторское серебро, и процентов так на 90 искренняя улыбка – такой предстала Ирина Вторая перед журналистами. Она была несколько напряжена, иногда подсматривала в шпаргалку, говоря о мероприятиях с участием Президента, осторожничала, совершенно небезосновательно ожидая шпильки и колкости от журналистов. Но вобщем-то, как для первой большой пресс-конференции новый спикер главы государства держалась хорошо.

"А как вас сюда взяли? Может, муж помог? Говорят, что он делал сцену во время празднования годовщины Майдана?" - Этот вопрос в бесцеремонной или церемониальной форме ей задали дважды. Оба раза, с улыбкой она объяснила, что ей позвонили из приемной Виктора Ивановича Балоги, что ее муж не имеет никакого отношения к ее трудоустройству.

На, казалось бы, невинный вопрос "Не хочет ли она взять в команду Геращенко", у Ванниковой вытянулось лицо: «Как вы себе это представляете? Ирина Геращенко – замечательный спец. И она была первая, кому я позвонила, когда мне предложили эту должность, она продолжает работать в команде Президента, у нее нет отбоя от предложений. И да, конечно, я была бы рада видеть ее в своих рядах, но у нее много своих проектов. Сейчас она отдыхает с ребенком».

Кстати, не исключено, что теперь каждое утро Ирина Ванникова будет давать короткий брифинг о том, что думает Президент по возникшим проблемам и ситуациям. На вопрос о том, как будут формироваться пулы, она сказала, что в ближайшие дни она и руководство Секретариата будут встречаться с редакторами медиа для того, чтобы обговаривать сотрудничество. Если оценивать вобщем: ей не хватало немножечко души. Хотя, это, наверное, наживное.

Зато Александр Семирядченко показался сущим добряком. Он рассказал о себе, но главное, чем он попробовал купить журналистов, это рассказать, в каких направлениях будет работать информационное управление. Четыре составляющих информационной политики обновленного Секретариата таковы: первое - «коммуникации». Президент, его решения и документы, должны быть понятными обществу. Судя по всему, отдел коммуникаций должен готовить месиджи для разных «фокус-групп» общества относительно разных проблем и процессов. Второе направление - «экспресс-анализ». Быстрое реагирование на актуальные проблемы, неожиданно возникшие ситуации. Третье направление - мониторинг и анализ. Оно предполагает не только мониторинг, но и изучение реакций общества на те или иные инициативы Президента. И четвертое направление - собственно пресс-служба. Такая открытость «навстречу людям» подкупила Вашу покорную слугу, но не сильно обаяла других журналистов и особенно телевизионщиков. Коллеги всячески припоминали Александру, бывшему главному редактору информационных программ ICTV, что он писал против Ющенко осенью-зимой 2005 года и допытывались: как все, что он писал, сочетается с системой его ценностей. Кое-как Александр отбился, объяснив, что с системой ценностей у него все в порядке.

И с профессионализмом, надо полагать, тоже… Поскольку, самую горячую новость, самую неоднозначную - про то, что Секретариат написал свой отдельный от кабмина законопроект «О Кабинете Министров», который будет зарегистрирован на следующей неделе в парламенте, Александр сообщил уже под самый занавес, почти что на ходу. Несколько журналистов завопило, что уже есть «Закон о Кабмине», поданный правительством. «Секретариат подает свой закон, Кабинет – свой… А что такое?» - спросил Александр. «Да, дело в том, что над законом Кабмина работали Зварыч и Колиушко, люди Президента», - догоняли его уже почти в коридоре. «Это вопросы к Виктору Федоровичу», - элегантно съехал Семирядченко.

Что ж, будем знать с чего начать новый брифинг. Нам обещано, что они будут проводиться часто.

Лена Мигачева