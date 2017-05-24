В Сенате Нидерландов сформировалось большинство для ратификации ассоциации Украины-ЕС

В Сенате Нидерландов сформировалось большинство в поддержку ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов.

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По его словам, кроме традиционных сторонников Соглашения - сенаторов от партий VVD, D66, GroenLinks, PvdA – его готовы ратифицировать девять сенаторов партии CDA и трое представителей партии CU. Эти политические силы официально выступают против Соглашения об ассоциации.

"Этого большинства будет более чем достаточно для успешного голосования через неделю", - отметил Снидалов.

Нидерландское радио BNR также отмечает, что на следующей неделе 48 нидерландских сенаторов готовы проголосовать за ратификацию Соглашения об ассоциации, 27 – голосовать против.

"За" скорее всего проголосуют сенаторы партий VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU и девять сенаторов партии CDA. Против скорее всего будут голосовать PVV, SP, PvdD, SGP и 50plus.

Ранее УНИАН сообщал, что вчера, 23 мая, Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) провел дебаты относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Дебаты 23 мая предшествовали голосованию, которое, как ожидается, состоится через неделю 30 мая. Источники "Европейской правды" в МИД рассчитывают, что большинство депутатов Сената поддержат ратификацию Соглашения об ассоциации.