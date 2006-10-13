Вступление Украины в НАТО обеспечит приток иностранных инвестиций

Вступление Украины в НАТО обеспечит приток прямых иностранных инвестиций.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, выступая в Киеве перед участниками международной научно-практической конференции “Отношения Украина-НАТО: Проливая свет на сегодняшнее и принимая решения о будущем”.

“Если страна стала членом НАТО - это показатель того, что там внутри все в порядке – стабильно, прозрачно, демократически”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

”Это – экономическое измерение. Не потеря рабочих мест, не потеря технологий, а, наоборот, – подъем страны”, - добавил он.

Министр привел пример прямых иностранных инвестиций в экономику стран до вступления и после вступления в НАТО. Так, в 1997 году прямые иностранные инвестиции в Польшу составили 2,7 млрд. дол., в 1998 году – 5 млрд. дол., в 1999 году – после вступления в НАТО – 8 млрд. дол. В Чехии в 1997 году – 4 млрд. дол., в 1998 году – 9,8 млрд. дол., в 1999 году – после вступления в НАТО – 12,8 млрд. дол.

”В Болгарии в год вступления в НАТО прямые иностранные инвестиции увеличились вдвое! В Румынии – возросли на 141%!”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он добавил, что даже в тех странах, где не проводились референдумы, и общественное мнение относительно поддержки вступления в НАТО было на уровне 50%, после вступления в Альянс этот процент уже достигает 80%.

”Никто не разочаровался, никто не выходит из НАТО. Из Ташкентского договора выходят, а из НАТО и ЕС - не выходят. Очередь стоит на вступление”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.