В Минюсте прокомментировали жалобу России в ВТО из-за украинских санкций

Министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что запрос России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) на проведение консультаций в связи с введенными Украиной санкциями против РФ свидетельствует об эффективности введенных Киевом ограничительных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко сказал сегодня журналистам в Киеве.

"Наша позиция очень четкая: мы имеем право делать такие ограничения, эти ограничения касаются национальной безопасности. Если Россия «истерит» о том, что их экономические права нарушены тем, что мы ввели очередные санкции и заблокировали часть (социальных) сетей, которые контролируются ФСБ, в том числе ВКонтакте, Одноклассники, то, наверное, эти санкции являются эффективными, если Россия так "возбудилась" на данное действие украинской власти, и мы будем продолжать это делать", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 20 мая Россия направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций в связи с введенными Украиной санкциями против РФ.

"Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации и правительства Украины запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями, которые постоянно внедряются с 2014 года, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также по транзиту через Украину", - сообщил руководитель Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По его словам, российский запрос охватывает в целом сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО.

В соответствии с процедурами ВТО запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам ВТО, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения в сложившейся ситуации. Как правило, если консультации не приносят ожидаемого результата, у стороны, подающей запрос, есть право начать вторую стадию спора - передаче дела на рассмотрение третейской группы.