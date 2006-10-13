Правительство направило в Верховную Раду проект закона о Кабмине

Правительство направило на рассмотрение Верховной Рады проект закона „О Кабинете Министров Украины”.

Как сообщил УНИАН первый заместитель министра Кабинета Министров - руководитель Управления правового обеспечения Секретариата Кабинета Министров Александр ЛАВРИНОВИЧ, законопроект, который был одобрен Кабинетом Министров Украины во время заседания 28 сентября, направлен как законодательная инициатива правительства.

А.ЛАВРИНОВИЧ уточнил, что после одобрения на правительственном заседании законопроект, в соответствии с предварительными договоренностями, зафиксированными, в частности, в Универсале национального единства, был направлен Президенту Украины для направления на рассмотрение парламента как безотлагательного. Но поскольку Президентом Украины данный проект закона в Верховную Раду Украины не направляется, а Секретариатом Президента заявлено о разработке собственного проекта, принято решение обратиться в Верховную Раду с собственной законодательной инициативой. Такое решение, по словам первого заместителя министра Кабинета Министров, принято с учетом неотложной необходимости в принятии закона, а также того, что на разработку правительственного проекта было потрачено несколько лет и усилия нескольких правительств.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что внесенный в Верховную Раду законопроект „О Кабинете Министров Украины” состоит из 11 разделов и содержит 60 статей, положения которых учитывают особенности, предусмотренные изменениями к Конституции Украины, и содержат целый ряд новшеств.

В соответствии со статьей 113 Конституции Украины, проект закона определяет Кабмин как высший орган в системе исполнительной власти.

Основными положениями законопроекта определяется, что Кабинет Министров ответствен перед Президентом Украины, Верховной Радой Украины. Кабинет Министров является подконтрольным и подотчетным Верховной Раде в пределах, предусмотренных Конституцией Украины.

В отношениях с Президентом устанавливается, что Кабинет Министров является ответственным перед ним в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, и руководствуется в своей деятельности указами Президента Украины, выданными на основании и во исполнение Конституции и законов Украины. Акты Президента, выданные в пределах полномочий, предусмотренных пунктами 5, 18, 21, 23 части первой статьи 106 Конституции Украины, скрепляются подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение.

Проектом определенна компетенция Кабинета Министров и его полномочия в соответствующих сферах. Определены полномочия Кабмина в отношениях с министерствами и другими органами центральной исполнительной власти, Советом министров АР Крым, и подчиненными ему органами, местными государственными администрациями, государственными хозяйственными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Согласно законопроекту, особенности отношений Кабинета Министров с отдельными центральными органами исполнительной власти могут определяться другими законами.

Законопроектом устанавливается солидарная ответственность членов Кабинета Министров за результаты его деятельности как коллегиального органа, а также политическая ответственность отдельных членов Кабинета Министров за состояние дел в порученных им сферах государственного управления.

Предусматривается закрепить политический статус членов правительства и устанавливается, что должности членов Кабинета Министров относятся к политическим должностям, на которые не распространяется действие законодательства о государственной службе.

С целью обеспечения принципа непрерывности осуществления исполнительной власти во время избрания Верховной Рады и до формирования нового состава Кабмина, предусмотрено, что в случае избрания члена Кабинета Министров народным депутатом Украины он получает полномочия депутата без освобождения от должности члена правительства и продолжает осуществлять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета Министров.

Среди новшеств законопроекта А.ЛАВРИНОВИЧ назвал нормы, которые повышают роль Кабинета Министров во время проведения экспертизы направленных Верховной Радой проектов законов, которые были внесены на ее рассмотрение другими субъектами права законодательной инициативы. Заключения Кабинета Министров будут подлежать обязательному рассмотрению Верховной Радой. В случае отрицательного заключения Кабинета Министров относительно влияния проекта закона на доходную или расходную часть государственного бюджета его рассмотрение не будет включаться в повестку дня пленарного заседания Верховной рады без согласования с Кабинетом Министров.

Законопроектом установлено еще одно новшество - еженедельное информирование Верховной Рады Кабинетом Министров о своей деятельности путем учреждения так называемых „часов вопросов правительству”.

Новшеством является закрепление возможности передачи Кабинетом Министров соответствующим министрам полномочий относительно образования, реорганизации, ликвидации служб, инспекций, агентств в составе министерств. На данное время, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, указанные органы имеют статус правительственных органов государственного управления. Кроме того, Кабмин сможет передавать соответствующим министрам полномочия относительно назначения на должности и освобождения от должностей руководителей этих органов и утверждение положения о названных органах.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что работа над проектом закона „О Кабинете Министров Украины” продолжалась около десяти лет. На протяжении этого времени закон семь раз принимался Верховной Радой, но каждый раз к нему Президентом Украины применялось право вето.

До этого времени, сообщил А.ЛАВРИНОВИЧ, организация деятельности правительства регулировалась временными регламентами, которые принимались Кабинетом Министров, – Временный регламент заседаний Кабинета Министров Украины и его Президиума, утвержденный постановлением Кабмина в июле 1993 года, и Временный регламент Кабинета Министров, утвержденный постановлением Кабмина в июне 2000 года.