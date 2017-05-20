В Житомире открыли центр развития местного самоуправления в рамках проекта "U-LEAD с Европой"

В Житомире сегодня, 20 мая, открыли центр развития местного самоуправления в рамках проекта «U-LEAD с Европой».

Как передает корреспондент УНИАН, житомирский центр развития местного самоуправления, который расположился по адресу улица Михайловская 8/1, стал 11-м региональным центром, открытым в этом году в Украине.

«Житомирский регион является одним из лидеров по созданию объединенных территориальных общин. На сегодня в Житомирской области функционирует 32 ОТГ, охватывающих 35 % от территории области», – сообщил на торжествах директор житомирского центра развития местного самоуправления Василий Невмержицкий.

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Участники мероприятия также обсудили тему «Реформа местного самоуправления в Житомирской области: достижения и вызовы».

Как отметил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, Житомирщина является лидером по количеству опорных школ, созданных в объединенных общинах.

По его словам, процессы децентрализации в регионе идут по плану, ожидается, что уже до конца этого года 88% территории Житомирщины будет охвачено объединенными территориальными общинами.

«Сейчас мы убедительно идем к тому, чтобы достичь этого результата. Если говорить о сотрудничестве с общинами и Офисом реформ, то я считаю, что такое сотрудничество есть, и мы стараемся друг друга слышать”, - подчеркнул председатель облгосадминистрации.

Офис реформ он назвал ”хорошим помощником в воплощении реформы децентрализации”.

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Гундич также сообщил, что поступления в бюджеты территориальных общин Житомирщины продолжают расти.

Председатель ОГА отметил, что в области особенно активно поддерживают те принятые украинским парламентом законопроекты, которые позволяют объединяться общинам из разных районов.

”Очень важно и хорошо, что приняли, наконец, закон, который позволяет общинам из разных районов объединяться и дооб'єднуватися к уже созданной общины”, - сказал Гундич.

«Но нужно не только создавать, но и сделать все для того, чтобы руководители общин умели правильно и эффективно управляли общинами. Именно поэтому возлагаю очень большую надежду на сотрудничество с Офисом реформ и желаю удачного старта работникам.», – добавил он.

В торжествах также принял участие вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, председатель группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер, руководитель программ сотрудничества Представительства Евросоюза в Украине Беренд де Гроот, руководители программы U-LEAD с Европой Бастиан Файгель и Камеран Худур, а также руководители территориальных общин области.

Справка УНИАН. Учреждение «Центр развития местного самоуправления (ЦРМС) – негосударственная неприбыльная организация, созданная с целью содействия укреплению потенциала органов власти и местного самоуправления на центральном, региональном и местном уровнях.

Программа «U-LEAD с Европой» – самый масштабный проект в рамках децентрализации в стране. Осенью 2016 года программа стартовала. Заработал Центральный офис реформ и начато развитие региональной сети. На сегодня открыто 10 региональных центров, до конца июня планируется открыть все 23 офиса. Программу U-LEAD с Европой с общим объемом финансирования в 97 млн евро рассчитан на четыре года. Ее основные направления – укрепление кадрового потенциала местного самоуправления и системная поддержка Центров предоставления административных услуг.