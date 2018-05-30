Кто же должен менять государственный бюджет?

Литвин пытается снять с себя ответственность за принятый проправительственным большинством бюджет, который дестабилизирует экономику страны... И делает патетические заявления...

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин в последние дни, соглашаясь с тем, что государственный бюджет нереалистичен и что менять его необходимо, неоднократно отмечал: главные политические вожди не хотят этого делать. И это, мол, понятно, потому что формирование реалистичного бюджета предусматривает непопулярные решения по сокращению бюджетных расходов, в том числе и социальных. А в связи с тем, что и премьер-министр Тимошенко, и лидер наибольшей оппозиционной фракции Янукович собираются принимать участие в президентской гонке, то понятно, что нести ответственность за принятие непопулярных решений никто из них не хочет.

С этими аргументами господина Литвина я готов согласиться.

Следует, правда, отметить, что, исходя из этой логики, и сам Владимир Михайлович не спешит со своими бюджетными предложениями, потому как, видимо, тоже примеряется к президентскому креслу, хотя постоянно отрицает это.

К тому же патетически заявляет: «Проблема бюджета используется в качестве политической борьбы, и людей во внимание никто не принимает». И спрашивает: «Что мешает сегодня депутатам, фракциям внести проект изменений в бюджет? Что мешает Президенту Украины внести проект изменений в бюджет, а не постоянно говорить о том, что нужно вносить изменения?”

Это следует понимать так, что все остальные используют бюджетную проблему в политической борьбе, только же, понятно, не сам Владимир Литвин...

И вот здесь я позволю себе небольшой комментарий относительно бюджетного процесса.

Действительно, в свое время Конституционный суд признал , что, кроме правительства, представлять на рассмотрение законопроекты о внесении изменений в Государственный бюджет в качестве субъектов законодательной инициативы могут также Президент Украины и народные депутаты. Следовательно, такая возможность у них имеется. Но в нашем случае речь идет не просто о внесении каких-то незначительных уточнений в бюджет или даже секвестре всех, или почти всех, бюджетных расходов. Речь идет о коренном изменении самой идеологии, инструментария, структуры бюджета. Здесь уместно напомнить, что недаром Конституция (часть вторая статьи 96) предусматривает, что проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год может вносить исключительно Кабинет Министров.

И это совершенно правильно. Государственный бюджет – квинтэссенция всей экономической политики правительства. Хороший государственный бюджет – это хорошая экономическая политика правительства; плохой, нереалистичный бюджет – значит, таковой является вся экономическая политика правительства.

Только за выполнение того бюджета, который вносит правительство, оно может нести ответственность. Было бы просто абсурдным требовать от правительства, опирающегося вроде как на парламентское большинство, выполнять госбюджет, с которым оно не соглашается. Недаром во многих странах непринятие государственного бюджета приравнивается к выражению недоверия правительству.

Кроме того, разработка государственного бюджета является чрезвычайно сложным и ответственным процессом. Только правительство имеет для этого необходимые права, исполнительный аппарат и соответствующую информацию.

Поэтому только тот бюджет может выполняться, который в парламент подан правительством и утвержден большинством, на которое тот опирается. Оппозиция может критиковать правительственную политику, в том числе государственный бюджет, но заниматься разработкой бюджета она не может.

Если же в Верховную Раду вносятся и потом утверждаются кардинальные изменения в государственный бюджет, разработанные не правительством, а кем-то другим, то в этом случае нужно что-то менять в стране, прежде всего правительство.

Следовательно, все разговоры о том, что изменения в бюджет должны разрабатываться Президентом, народными депутатами, а не правительством, на самом деле, мягко говоря, не очень искренни и является лишь частью той самой политической борьбы, которую так высмеивает один из лидеров проправительственного большинства, – Председатель ВР господин Литвин. Его цель в данном случае вполне понятна – снять с себя ответственность за принятый проправительственны большинством государственный бюджет, дестабилизирующий и разрушающий экономику страны, которая и без того находится в весьма сложном положении.

Борис Кушнирук