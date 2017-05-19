Суд остановил назначение Кирилюка на должность временного главы Госгеонедр

Сегодня, 19 мая, Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Кабинета министров "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Кирилюка О. В."

Об этом сообщает Еspreso.tv со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Геология Украины», которая направила соответствующее ходатайство.

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«Суд остановил действие распоряжения Кабинета министров Украины о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Олега Кирилюка и действие распоряжение о назначении Кирилюка заместителем председателя Службы. А также остановил решение Кабмина о назначении Николая Фощия на должность первого заместителя председателя Госгеонедр. Кроме того, суд остановил действие решения о снятии статуса в.и.о. с предыдущего руководителя Госгеонедр Николая Бояркина», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, за четыре дня до проведения конкурса, Кабмин назначил в.и.о. Государственной службы геологии и недр Украины «регионала» Олега Кирилюка, а первым заместителем председателя Службы – чиновника с уголовным прошлым Николая Фощия.

«При этом правительство грубо нарушило закон Украины, поскольку ранее суды отменили решение об избрании первого заместителя и заместителя председателя Госгеонедр – Фощия и Кирилюка. Суд признал, что во время тестирования кандидатов на должности конкурсной комиссией был допущен ряд нарушений. Но это решение суда Кабмин не принял к сведению», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 мая конкурсная комиссия перенесла дату проведения конкурса на замещение должности председателя Государственной службы геологии и недр с 16 на 23 мая в связи с отсутствием кворума для проведения заседания комиссии.

В конце января 2015 года Кабмин назначил исполняющим обязанности председателя Госгеонедр Николая Бояркина.

17 мая 2016 года министр экологии Остап Семерак сообщил, что новый руководитель Госгеонедр может быть назначен через полгода, после проведения конкурса на замещение этой вакантной должности в соответствии с новым Законом «О государственной службе».

Также министр экологии неоднократно заявлял о необходимости реформирования Госгеонедр и сообщал о неудовлетворительных результатах работы нынешнего руководства службы, в частности Бояркина.

12 апреля 2017 года Кабмин объявил конкурс на замещение вакантной должности главы Госгеонедр.