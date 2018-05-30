Как депутаты-миллионеры просят денежной помощи из бюджета (документ)

Лев Миримский, Валерий Акопян, Людмила Супрун, и другие... Каждый бывший депутат имеет право на денежное пособие за счет бюджета...

В УНИАН попал интересный документ. Это перечень народных депутатов Украины пяти (!) предыдущих созывов, которые обращаются в управление делами аппарата Верховной Рады с требованием выплатить им денежное пособие.

Все знают, что депутаты ВР неплохо устроились. Но, наверное, не всем известно, что статус народного депутата – это возможность и после сложения полномочий вкусно подкармливаться за счет государственного бюджета. Причем – по закону. Потому что закон наши парламентарии писали само под себя любимых. Пункт 5 статьи 20 закона “О статусе народного депутата Украины” четко прописывает: Верховная Рада обеспечивает бывшему народному депутату непосредственно по окончании срока его полномочий, на период его трудоустройства, выплату материальной помощи в размере заработной платы с учетом всех доплат и надбавок, которую получают действующие депутаты, но не более одного года, а в случае учебы или переквалификации – не более двух лет по окончании срока полномочий. В случае невозможности трудоустройства после указанного срока за прежним народным депутатом сохраняется выплата материальной помощи в размере 50 процентов заработной платы с учетом всех доплат и надбавок, которую получают действующие депутаты, до достижения им пенсионного возраста – при условии, что трудовой стаж его превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В марте прошлого года Верховная Рада приняла постановление, которым утвердила порядок проведения выплат материальной помощи бывшим депутатам на период их трудоустройства.

Конечно, в списках, которые нам передали, немало людей, которые не занимались большим бизнесом и живут сравнительно скромно. Но есть и другие персоналии.

Представляем весь список “нуждающихся”, особо остановимся лишь на наиболее, с нашей точки зрения, интересных случаях.

Владимир Марченко (депутат первого, второго, третьего созывов), второй номер списка партии прогрессивных социалистов, соратник Наталии Витренко. Владимир Романович нуждается в деньгах, и это понятно. Его партия совсем не финансировалась покойным российским бизнесменом Максимом Курочкиным. ПСПУ даже выиграла судебный иск против министра внутренних дел Юрий Луценко, который это утверждал. Разве же включение людей Курочкина в список блока имени Витренко может быть доказательством финансирования партии? Устроиться на работу в капиталистическом государстве непросто, поэтому Владимир Романович должен обращаться в аппарат ВР со скромной просьбой.

Валерий Акопян, депутат ВР четвертого созыва. Часто упоминается как учредитель (совместно с бывшим нефтегазовым бароном Игорем Бакаем) таких компаний, как “Нафтогаз-постачэнерго”, “Славянское наследство”, “Укргаз”, “Укргазсервис”, аудиторской компании “Альфа Омега”. Бывший главбух корпорации “Республика”, вице-президент компании “Интерфаз”. Времена изменились, газом теперь занимаются другие люди. Так почему бы не попросить денежного пособия от бюджета?

Анна Антоньева, депутат ВР четвертого созыва, директор водочного завода “Артемида”. Говорят, сейчас это не завод, а какое-то другое предприятие, которое занимается то ли аграрным бизнесом, то ли офисным оборудованием. Похоже, дела некогда известной водочной королевы сошли на нет... Поэтому она и просит 50 процентов депутатской зарплаты – конечно, с учетом всех доплат и надбавок.

Петр Диминский, депутат ВР четвертого созыва, президент футбольного клуба “Карпаты”, пообещавший построить во Львове стадион к Евро-2012. Человек, который до конца этого года заявлял о готовности вложить 15 миллионов евро в начало работ по строительству стадиона, конечно, заслуживает скромного поощрения в виде половины депутатской зарплаты.

Лев Миримский, депутат ВР четвертого созыва, один из самых богатых людей Крыма. До кризиса, по некоторым оценкам, его состояния оценивались в 180 миллионов долларов. Правда, говорят, что практически весь бизнес оформлен на жену. Может, это она решила прикрутить мужу гайки и не дает деньги? Или какое-то иное затруднение погнало Льва Юлиевича за пособием в ВР. Говорят, что он открыл новый бизнес – онлайн-казино “СССР – покер”. Так, может, бизнес нуждается во вложениях, а при кризисе и ползарплаты нардепа – деньги.

Людмила Супрун, депутат ВР четвертого созыва, учредительница ассоциации “Интерагро”, роскошная дама на роскошной машине, тоже столкнулась с острой нуждой. О разноплановости бизнеса и состояния компании “Интерагро” писалось много, но деньги, как видим, никогда не бывают лишними.

Николай Гапочка, депутат ВР четвертого созыва, бывший заместитель главы Луганской облгосадминистрации и экс-заместитель председателя Госкомрезерва Украины. За такую работу, как говорится, еще и зарплату давали...

Александр Баранивский, депутат ВР пятого созыва, бывший министр аграрной политики. Видно, тяжело живется по нынешним временам недавним министрам...

Михаил Гончаров , депутат ВР пятого созыва, руководитель Восточно-европейского банка. Банкиры тоже люди и, как видим, тоже нуждаются в помощи за счет плательщиков налогов.

Игорь Зварич , депутат ВР пятого созыва, президент пушной фирмы “Тисменица”, заслуженный экономист Украины... Подайте бедному на пропитание...

Михаил Гладий, депутат ВР пятого созыва, экс-губернатор Львовщины, бывший вице-премьер-министр, министр агропромышленного комплекса, президент Национальной сельскохозяйственной палаты. Когда-то занимался разведением рыбы (был директором рыбопитомника "Стрый"), председательствовал в колхозе. Теперь побирается по депутатским кабинетам, просит денежной помощи...

Сергей Кальцев, депутат ВР пятого созыва, генеральный директор компании “Александр” в Запорожье, которая занимается поставками горношахтного, компрессорного и насосного оборудования, абразивных материалов. Но на алмазах сейчас, судя по всему, не протянешь...

Ярослав Мендусь, депутат ВР пятого созыва, когда-то был правой рукой лидера социалистов Александра Мороза. Но обмелела, похоже, социалистическая казна...

Николай Одайник, депутат ВР пятого созыва, бывший директор сельскохозяйственного ООО "Яланецкое". Бывший президент Тендерной палаты Украины... Даже такие люди теперь сидят на бобах... А еще говорят, что Тендерная палата – источник для теневого обогащения...

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Не исключено, что Верховной Раде предстоят судебные иски от всех этих нуждающихся. Как стало известно УНИАН, выплата средств временно приостановлена. В частности, в понедельник на согласительном совете спикер Владимир Литвин заявил, что “сегодня 112 бывших народных депутатов получают зарплату в Верховной Раде Украины”. “Некоторые из них, – заявил Литвин, – живут очень и очень неплохо. Я сегодня получаю массовые обращения о пособии. Но у нас нет за счет чего выплачивать. А закон требует. И мне угрожают судами в связи с этим”.

По нашим данным, в прошлом году материальную помощь на период трудоустройства получили 160 народных депутатов прежних созывов на общую сумму свыше 20 млн. грн.

Ольга Федорченко, Маша Мищенко