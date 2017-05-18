В НФ заявили, что придет время и Крым вернется в состав Украины

Во фракции «Народный фронт» считают, что оккупированный Крым вернется в состав Украины. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время визита в Оттаву, где проходила церемония поднятия крымскотатарского флага в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба политсилы.

Флаг был поднят возле мэрии столицы Канады при участии мэра Оттавы Джима Уотсона, представителей украинской и крымскотатарской общин.

«Российская Федерация совершила международное преступление. И придет время, когда Крым вернется», - сказал Яценюк.

Лидер «Народного фронта» отметил, что «в некоторых столицах среди определенных политиков продолжаются дискуссии, что вопрос Крыма - отдельный, и должен рассматриваться отдельно от вопроса восстановления территориальной целостности Украины».

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«Я категорически оппонирую этому. Крым - это не отдельный вопрос. Крым - это экзистенциальный вопрос территориальной целостности Украины», - сказал Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что народ Канады и канадское правительство «стоят плечом к плечу с украинским народом».