Ющенко поручил активизировать работу по признанию Голодомора актом геноцида

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству иностранных дел активизировать работу относительно признания международным сообществом Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа и одной из величайших трагедий в истории человечества.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

В.ЮЩЕНКО поручил изучить вопрос относительно возможности сооружения памятников и установления памятных знаков в иностранных государствах о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

Президент распорядился обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, связанных с отмечанием в 2006 году Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств в официальных мероприятиях, которые будут проводиться в Украине.