Никакой связи между семейными неурядицами Симоненко и единством партии нет

Народный депутат от КПУ Крымской организации КПУ Леонид Грач ответил на вопрос УНИАН.

РОССИЯ ДОЛЖНА ВИНИТЬ ЧЕРНОМЫРДИНА В ИЗЛИШНЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ К УКРАИНЕ

На днях украинский МИД заявил, что может объявить посла России в Украине Виктора Черномырдина персоной нон грата из-за того, что он позволял себе недружелюбные и крайне недипломатичные оценки, комментарии и высказывания в адрес Украины и ее руководства.

Я категорически против этого. Виктор Степанович приложил много усилий, чтобы во времена непонимания, обострения в украинско-российских отношениях все-таки быть толерантным, достаточно внимательным ко всей ситуации. Это во-первых.

Во-вторых, большей глупости, знаете, такой безрассудной, видимо, на границе с каким-то диагнозом, не сделаешь, чем такую как кто-то в МИД или Секретариате Президента, а то и сам Президент.

Это по сути будет означать постановку вопроса о разрыве дипломатических отношений с Россией.

То есть в случае чего Россия другого посла может и не прислать?

Считаю, что она отреагирует достаточно адекватно. Что значит российскому послу выразить такое неуважение, как объявить персоной нон-грата?! Думаю, Россия достаточно серьезно посмотрит на эти вещи.

Все знают красноречие Черномырдина. Но все-таки он посол. Разве, на ваш взгляд, имеет право посол грубо и пренебрежительно выражаться о руководстве страны пребывания?

Виктор Степанович и знаменит своими образными высказываниями, и уже можно, как говорится, по его высказываниям издавать учебники. За все время его работы послом в Украине я слежу за ним. И каждый раз он находит правильную образность высказываний.

А я Виктора Степановича знаю, знаете, с тех пор, как? Вы, возможно, еще и не родились. Он еще был завсектором ЦК КПСС, министром нефти и газа Советского Союза. Поэтому я, наоборот, считаю, что его красноречие давало возможность избежать тех острых дипломатических оценок, которых, собственно, заслуживала та или иная ситуация. Таких ситуаций было очень много.

Получается, он был еще и лоялен в своих высказываниях?

Вне всякого сомнения. Я бы, скорее, сказал так: Россия должна винить его, что он очень лояльно относится... А вот от Украины такого вероломства ожидать. Это что-то невероятное. (Нервно смеется. – Авт.).

НИКАКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ СЕМЕЙНЫМИ НЕУРЯДИЦАМИ СИМОНЕНКО И ЕДИНСТВОМ ПАРТИИ НЕТ

Личная жизнь Петра Симоненко стала поводом для разговоров о ситуации в Коммунистической партии. В СМИ активно заговорили о смене лидера коммунистов. Есть ли сегодня единство в партии?

Никакой связи между семейными неурядицами Петра Николаевича и ситуацией в партии, тем более ее единством, нет и быть не может! Просто не может быть. Это все надуманные вещи: раскол партии, что кто-то пытается занять чье-то место. Это провокационные ходы тех, кто рассчитывает, что на них кто-то клюнет и будет какое-то межличностное невосприятие друг друга в партии. С моей стороны этого не будет.

Многие издания писали о том, что именно вы вытащили к журналистам первую жену Петра Симоненко, чтобы этим погубить его репутацию…

Бессмыслица она и есть бессмыслица. Мы со Светланой Владимировной – теперь вот я хорошо запомнил ее отчество – встречались за всю жизнь два или три раза. И то, когда они с Петром Николаевичем были на отдыхе в Крыму.

Ни я, ни моя жена близко не знаем Светлану Владимировну... Я обо всем узнал по одному телеканалу, где Светлана Владимировна дала то интервью, которое дала.

То, что Грач хочет стать кандидатом в Президенты, – абсолютная ложь, и подкинула это не Светлана Владимировна. Кстати, после какого-то напечатанного ее интервью я ей позвонил и спросил: «Вы могли такое сказать? Когда мы могли встречаться?» Она сказала: «Нет, я ничего подобного не говорила».

Читатели могут мне и не поверить, но те, кто меня знает, знают природу моего внутреннего мира. Я прямой, открытый человек. Я никогда не занимался закулисностью. Мне это просто противно.

ДЛЯ МЕНЯ ПРИОРИТЕТ В ЖИЗНИ – ВЫНУТЬ КРЫМ ИЗ ПАСТИ

Хотите сказать, что у вас нет амбиций стать не только лидером крымских коммунистов, но и всей Украины?

Нет, нет у меня таких амбиций. И не было. И желание такого нет. Для меня приоритетом в жизни стал Крым. С точки зрения того, чтобы Крым вынуть из той пасти, в которой он сегодня находится. Из пасти противостояния, провокаций, использования Крыма в геополитическом, геостратегическом понимании. Из пасти достаточно серьезных межэтнических проблем. Вот и все.

Недавно на СНБО Виктор Ющенко сказал премьер-министру: «Они будут с вами, пока вы им дарите «Лексусы». Думаете, он имел в виду один из тех «Лексусов», который Симоненко подарил своей молодой жене?

Это к Виктору Андреевичу... Он не только об этом говорил, но и о месте, которым сидят в «Лексусах».

Такие высказывания – это самый низкий уровень, который только может быть для человека.

Я ничего не знаю, на «Лексусе» не ездил у них и пока ездить не собираюсь.

Так Симоненко не снимут с председательства в партии?

Нет, и вопрос так не стоял и не стоит.

Говорят, что вы с Петром Симоненко были в ссоре из-за того, что он не поделился с вами деньгами, которые партия получила за какое-то одно из голосований в парламенте...

Грязи, сплетен, к сожалению, сегодня в прессе очень много. Откуда они появляются? Мне неизвестно. Но у меня никогда не было никаких разговоров, а тем более проблем, раздела каких-то денег.

Крымская партийная организация содержится за счет тех взносов, которые она имеет. И все.

Почему сегодня Коммунистическая партия становится очень непопулярной? А слово «коммунист», особенно для молодежи, считается ругательным?

Ну как непопулярна?! Ну вот самое популярное информационное агентство УНИАН обратилось ко мне за интервью – а это же и есть признание популярности.

Что же касается понимания левой идеологии в молодежной среде – для нас сегодня проблематично. Наша партия омолаживается, но, к сожалению, не в такой мере левая идеология в молодежную среду проникла, как бы нам хотелось.

ЮЩЕНКО АПЕЛЛИРУЕТ К ТРИПОЛЬЮ, МЫ – К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Не считаете ли вы, что коммунисты были бы в Украине более популярны, если бы отстаивали действительно украинские, национальные интересы, а не российские? И не апеллировали к Советскому Союзу, который сегодняшнему молодому поколению кажется чем-то очень далеким?

Сразу скажу, я противонационалистический. В своем внутреннем мире я интернационалист. Что касается того, что мы апеллируем, в том числе, к истории Советского Союза с его достижениями... А почему бы и нет? Это самый яркий пример того, что было достигнуто в результате социалистической революции, в результате социалистического строительства. Почему вы нас в этом обвиняете? А вот Виктор Ющенко начал из Триполья.

Поэтому каждому свое.

Мы же абсолютно адекватно оцениваем сегодняшнюю ситуацию. Даем соответствующие политические, идеологические оценки сегодняшнему периоду. Так что я ничего в нашей деятельности не вижу плохого.

Имеете ли какие-то контакты с российским руководством?

Не знаю, что вы имеете в виду. Что касается партийных, то да, с Зюгановым у нас нет никаких проблем.

Это не мой партийный уровень – иметь отношения с высшим руководством России.

Говорят, что когда у вас есть какие-то вопросы к Владимиру Путину, то вас сразу с ним могут соединить.

Не знаю, такого не помню...

За что Путин вручил вам Орден дружбы народов?

Как раз за то, о чем мы сегодня говорим у вас в УНИАН, о тех неразрывных культурных связях, этнических связях. За то, что я и партия в целом стоим на том, чтобы с народом России не враждовать, а дружить.

Более того, для меня очень высока и свята формулировка указа – «за развитие дружбы между Украиной и Россией».

Леонид Иванович, если откровенно говорить, ваше основная партийная задача в Крыму – это крепить пророссийский дух, порождать антиукраинские настроения и агитировать против НАТО.

Подстрекать крымчан на пророссийские настроения не нужно, потому что они у них очень живы и велики. Более того, нужно знать историю Крыма, нужно знать, если хотите, менталитет Крыма. Хочу еще раз напомнить, что более 60% крымчан – этнические русские.

Другое дело – защищать их, выражать их интересы через те конституционные полномочия, которыми Крым располагает. Я вправе и обязан это делать.

Почему вы считаете обычные украинско-американские военные учения провокацией в Крыму? Можете сказать по пунктам?

Первое, как и крымчане, так и значительная часть украинцев – свыше 50%, – не приемлют нарушений внеблокового статуса Украины и вступление ее в НАТО.

Пока это просто учения, которые, кстати, проводит и ваша Россия!

Все шаги, в том числе и поддержка Саакашвили, все прочее и прочее говорит о том, что все руководство в лице как Ющенко, так и премьера Тимошенко на это нацелены. Потому и соответствующее отношение.

Более того, у Крыма достаточно серьезное основание, как говорится, этим возмущаться, потому что 2006 год показал, что американцы приехали строить свою базу в старом Крыму. Потому какие вопросы?!

Пусть против базы вы могли что-то иметь, а чем американское консульство, которое намерены открывать в Симферополе, вам не нравится?

Пусть себе едут куда-то в Херсон или Николаев. Так нет, они едут сюда, потому что Крым – особая стратегическая зона, интересующая американцев.

Американский посол перед вами вполне откровенен, он говорит, что американские бизнесмены с радостью бы помогли развивать промышленность в Крыму.

Нам медвежьи услуги не нужны! Мы знаем, какие цели у американцев по всем мире.

МЕНЯ В АМЕРИКУ НЕ ВПУСТИЛИ БЫ

А если бы пришли россияне?

Если бы пришли россияне, мы бы только приветствовали! Потому что стоим на принципе сотрудничества.

Вы думаете, американцы нам дадут деньги? Они только дают деньги на революции. И то не свои, а выжимают из кого-то дургого. А на развитие они никогда не дадут.

Вы когда-нибудь были в Америке, которую постоянно ругаете? Может, стоило бы съездить, чтобы ваша критика была более конструктивной?

Никогда не был, и не собираюсь. Думаю, теперь меня бы и не впустили. Вернее, туда бы впустили, а оттуда бы не выпустили.

Почему все интересы коммунистов сводятся к тому, чтобы быть ближе к вполне капиталистической России? Почему не к Польше, например?

Жизнь же показала или не показала нам всем?! Что все-таки единый оборонный союз, единое экономическое пространство, если пользоваться современной терминологией, показали, что вместе мы сила, вместе нам легче. Поэтому какие проблемы?

Более проукраинской партии, чем Коммунистическая партия, с точки зрения национальных интересов, с точки зрения наведения порядка в стране, с точки зрения межнациональных своих позиций и так далее, я не вижу.

Беседовала Оксана Климончук