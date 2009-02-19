Янукович: никто нам не поможет – никакой ни Запад, ни Восток

В ближайшие дни Партия регионов представит антикризисную программу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании возглавляемого им оппозиционного правительства.

Он отметил, что программа была подготовлена раньше, но «многое изменилось в худшую сторону», и поэтому необходимо ее доработать. По его словам, будет подготовлена программа, «которая позволит искать разные средства, как защитить страну от кризиса».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ситуация в стране все больше ухудшается. По его словам, на сегодняшний день отключаются от тепла юго-восточные регионы Украины. он отметил, что в Донецке люди объединились в отряды самообороны и не разрешают отключать отопление чиновникам, которыми руководят из Киева.

Лидер Партии регионов отметил, что если бы «люди были (речь идет о власти – УНИАН) ответственными, как они себя называют – патриотами и демократами, они бы давно уже встали с кресел и пошли на суд народа». «Пусть люди скажут, кому они доверяют в этой стране», - добавил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, «чем больше они будут тянуть время, тем больше ситуация будет ухудшаться».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «никто нам не поможет – никакой ни Запад, ни Восток, если мы сами не сплотимся в нашей стране и не дадим ответа, как бороться с этим кризисом».