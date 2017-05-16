ВКонтакте отреагировали на запрет в Украине и пообещали защищать интересы юзеров

ВКонтакте прокомментировали указ президента Украины Петра Порошенко, в частности, запрещает доступ к соцсети на территории страны, пишет TJ со ссылкой на пресс-службу ВКонтакте.

В самой компании подчеркнули, что будут защищать интересы своих пользователей.

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«ВКонтакте» - самая популярная социальная сеть в Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 миллионов жителей страны. Украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества из личных и профессиональных интересов, делятся фотографиями и мыслями. Мы, команда «ВКонтакте», всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей», - заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете, а именно Yandex, социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинета министров Украины и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.