На заседание Киевсовета зовут милицию, прокуратуру и СБУ

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ пригласил на заседание Киевсовета по требованию оппозиции руководителей киевских силовых ведомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДОВГИЙ сообщил после возобновления заседания сегодняшней сессии Киевсовета.

О.ДОВГИЙ сказал, что во время согласительного совета это требование оппозиционных фракций поддержали руководители всех фракций Киевсовета. Он добавил, что это будет сделано с целью предотвращения провокаций в помещении Киевсовета.

Как сообщалось, после начала сегодняшнего заседания представители оппозиционных фракций заблокировали трибуну с требованием пригласить в зал руководителей киевской прокуратуры, милиции и СБУ. Это требование было связано с необходимостью предотвратить возможные провокации во время сегодняшнего заседания. До этого мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выступая на митинге перед своими сторонниками, призвал их прибегнуть к силовому противостоянию в случае попыток оппозиции отстранить от ведения заседаний Киевсовета секретаря О.ДОВГОГО.