Ющенко рассказал девятилетнему земляку, как стать Президентом

Сегодня стало известно, чем на самом деле занимался Виктор Ющенко на протяжении последнего месяца. Он читал письма, написанные в его адрес детьми со всей Украины в рамках Конкурса на лучшее обращение к Президенту. Мероприятие проводилось совместно с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта. Юрий Павленко, глава этого ведомства, сообщил, что на имя Виктора Андреевича пришло пять тысяч писем. Юные украинцы рассказывали Президенту о себе и говорили о том, что их более всего тревожит в это нелегкое время. Впрочем, на вопрос, лично ли Президент знакомился с детскими обращениями, министр ответить не смог. Легко подсчитать, что если Виктор Андреевич читал письма самостоятельно, то в день ему приходилось одолевать более ста шестидесяти посланий. Если на каждое письмо ему приходилось тратить по три минуты, то чтение у него занимало более восьми часов в день.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта объявило трех победителей. Пятнадцатилетняя Ирина Скип из города Бережаны Тернопольской области спросила Виктора Андреевича, жалеют ли его дети, что он уделяет им мало внимания. «Ведь он Президент, у него много дел», – пояснила победительница. Еще девочка спросила, держит ли Ющенко обиду на тех, кто его отравил. В ответном письме – его продемонстрировали всем желающим – Виктор Андреевич сказал, что прочитал послание Иринки «с большим интересом». «Как моим детям, так и мне, хотелось бы больше времени проводить вместе. И потому я каждую свободную минуту пытаюсь посвятить им», – сказано в ответе Президента. Относительно виновных в отравлении в письме, адресованном маленькой гражданке, сказано, что он ни на кого не держит обиды. «Как говорят в народе: «Бог им судья», – заключает Президент.

Десятилетняя Кристина Сидорчук из города Броды Львовской области выразила в своем письме озабоченность детской беспризорностью в стране. Президент полностью разделил ее мнение и пожелал девочке смело мыслить и настойчиво учиться. Надо сказать, последнее Кристина и без Виктора Андреевича делала. Она сообщила журналистам, что сейчас перешла с четвертого в шестой класс, сдав экзамены за пятый экстерном. А еще продвинутая девочка читает энциклопедии и приключенческие книги, вышивает, рисует, играет на гитаре.

Первое место в конкурсе занял Роман Кравченко. Девятилетний мальчик спросил Президента, пробовал ли он «хлеб с росой» (то есть, приходится ли ему рано просыпаться), и как часто Ющенко получает «березовую кашку», то есть нагоняй. Президент ответил ребенку уклончиво, зато был конкретен в главном. Кроме всего прочего, Роман спросил у Виктора Андреевича, как стать Президентом страны. «Нужно успешно учиться, духовно и физически закалять себя. Уважай своих родителей, родных, учителей и друзей. Люби Украину, по-сыновьему гордись ей…», – сдавал президентские секреты амбициозному мальчику Ющенко. В интервью журналистам школьник, не стесняясь, заявил: «Да, я хочу стать Президентом». Думается, Роман вполне может осуществить свою мечту, ведь сам он проживает в городке Охтырка Сумской области. А мы прекрасно знаем, каких лидеров могут рожать эти удивительные места.

Победители конкурса получили от министерства подарки, были награждены экскурсией по Киеву и обещанием Президента встретиться со своими маленькими «любими друзями».

Правда мое буйное воображение подсказало, что сам Президент не касался детских писем, послания не пошли дальше его аппарата, сотрудники которого выбрали победителей, исходя из каких-то своих соображений. Но как бы то ни было, послания детей оказались вполне искренними...

Алексей Просекин