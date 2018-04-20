Вехи недели. Президентский диалог, праздник с провокациями и новая фишка премьера

Пресс-конференция главы государства, которую весьма настойчиво требовали некоторые «акулы пера», прошла под знаком предстоящего получения Украиной либерализации визового режима с ЕС. С этой новости и ее позитивного значения для страны и общества президент и начал двухчасовое общение с прессой, во время которого, по большому счету, не услышал способных загнать его в тупик вопросов. Петр Порошенко подчеркнул, что не доволен темпами расследования убийства Павла Шеремета (документальный фильм об этом преступлении стал катализатором активности ряда представителей медиа), зато удовлетворен работой генерального прокурора, отметившего год пребывания в должности. Юрий Луценко, кстати, намерен отчитаться о своей деятельности с парламентской трибуны. Порошенко убежден в безальтернативности Минских договоренностей, отметив, что обсуждал с Путиным вопрос освобождения заложников, в котором в последнее время нет прогресса.

Президент ушел от прямого ответа о выдвижении на второй срок, но при этом анонсировал на осень презентацию плана развития Украины в виде своего послания Верховной Раде. Он признал, что располагает несколькими кандидатурами на пост главы правления Национального банка (Валерия Гонтарева 10 мая ушла в отпуск, из которого не намерена возвращаться в НБУ). Еще один резонансный экономический вопрос – состояние Одесского припортового завода, против банкротства которого выступил Порошенко. Интересно, что перспективы ротации Центризбиркома или борьбы с коррупцией практически не заинтересовали участников пресс-конференции.

Не коснулись во время пресс-конференции на Банковой темы инцидентов во время Дня Победы в Днепре и Киеве, хотя эти события получили большой общественный резонанс. Кремль в очередной раз использовал болевые точки украинского общества, перенеся острие удара на знаковые для противостояния российской агрессии города. Порошенко 8 и 9 мая высказывался максимально прозрачно, подчеркивая, что Украина внесла значительный вклад в победу над нацизмом. Тем более странным выглядит поведение правоохранителей 9 мая в Днепре, которое может не получиться компенсировать даже ускоренным расследованием подоплеки совершения правонарушения тамошними титушками. Очевидно, что вопросы исторической памяти требуют от власти усиленного внимания на протяжении всего года, а не исключительно по «датскому» признаку.

Юлия Тимошенко, как и полагается лидеру оппозиции, вернулась из отпуска с набором острых замечаний к работе власти. Она, подобно опытному адвокату, обвинила в излишней политизации дела Януковича, и подчеркнула, что предоставление безвизового режима является заслугой народа Украины, а не ее власти. Бесхитростные популистские заявления лидера «Батькивщины» позволяют предположить, что она продолжает пребывать в состоянии повышенной готовности к возможному проведению досрочной избирательной кампании.

Ситуация на Донбассе позволяет предположить многообразие сценариев ее развития, за исключением, пожалуй, только мирного ухода России с востока Украины. Ставший циничным предвестником финала «Евровиденья» обстрел мирных районов Авдеевки унес жизни четырех местных жителей. Российско-террористические войска сознательно расстреливают районы, где проживает немало их симпатиков,

Владимир Гройсман решил встретить возвращающихся после продолжительного отпуска парламентариев новой инициативой: он дал понять, что намерен последовательно бороться за проведение пенсионной реформы. В случае отказа Верховной Рады поддержать правительственные предложения по этому вопросу, премьер готов уйти в отставку. После завершения первого года в кресле главы правительства Владимир Борисович решил играть «в длинную» и заняться проблемами, которые до него большинство премьеров задевать не рисковали. Впрочем, обещания отставки еще не означают, что парламентарии захотят в случае чего окунуться в пучину политического кризиса.

Евгений Магда