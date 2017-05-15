В Раде систематически не голосуют больше полусотни нардепов (список)
Также в Раде есть парламентарии, которые еще ни разу не проголосовали в 2017 году.
В этом году 51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде. Об этом сообщается на сайте КИУ.
В частности, среди тех парламентариев, которые чаще всего пропускают голосование - больше всего представителей «Оппозиционного блока» и группы «Возрождение»: 19 из 43 депутатов «Оппоблока» и 12 из 26 членов «Возрождения» пропустили более 90% голосований в парламенте.
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Также отмечается, что четверо народных депутатов еще ни разу не проголосовали в этом году в парламенте: Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.
«Среди депутатов, которые систематически не голосуют есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Белецкий, В. Парасюк. Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР прежде всего является медийным площадкой или местом для политической «тусовки». Несмотря на полный бойкот парламентской работы многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей», – сказал председатель КИУ Алексей Кошель.
Всего в этом году прошло 42 пленарных заседания Верховной Рады, на которых состоялось 1 312 голосований.
Список депутатов, которые систематически игнорируют голосования в Раде:
Бакулин Е.М. – принял участие в 0 из 1 312 голосований
Дзензерский Д.В. - 0 из 1312
Клюев С.П. - 0 из 1312
Онищенко А.Г. - 0 из 1312
Звягильский Ю.Л. – 3 из 1312
Матвейчук Е.Л. – 4 из 1312
Рабинович В.З. – 4 из 1312
Жеваго К.В. – 7 из 1312
Чепинога В.М. 9 из 1312
Левочкин С.В. – 11 с 1312
Мураев Е.В. – 11 с 1312
Богуслаев В.А. – 15 с 1312
Ярош Д.А. – 15 с 1312
Бойко Ю.А. – 22 с 1312
Святаш Д.В. – 22 с 1312
Климов Л.М. – 31 с 1312
Писаренко В.В. – 38 с 1312
Гиршфельд А.М. – 43 с 1312
Хомутынник В.Ю. – 48 с 1312
Новинский В.В. – 50 с 1312
Омельянович Д.С. – 51 с 1312
Добкин Д.М. – 54 с 1312
Ларин С.М. – 56 с 1312
Дейдей Е.С. – 58 с 1312
Семенченко С.И. – 58 с 1312
Кацуба В.М. – 60 с 1312
Левочкина Ю.В. – 62 с 1312
Шенцев Д.А. – 65 с 1312
Артеменко А.В. – 67 с 1312
Белецкий А.Е. – 67 с 1312
Шуфрич Н.И. – 77 с 1312
Мирный И.М. – 78 с 1312
Кивалов С.В. – 80 с 1312
Парасюк В.З. – 80 с 1312
Парасюк В.З. – 84 с 1312
Шкиря И.М. – 85 с 1312
Бобов Г.Б. – 89 с 1312
Солод Ю.В. – 89 с 1312
Корнацкий А.А. – 90 с 1312
Ничипоренко В.М. – 91 с 1312
Королевская Н.Ю. – 92 с 1312
Добкин М.М. – 93 с 1312
Зубик В.В. – 95 с 1312
Поплавский М.М. – 96 с 1312
Деркач А.Л. – 106 с 1312
Фурсин И.Г. – 109 с 1312
Березкин С.С. – 117 с 1312
Пресман А.С. – 120 с 1312
Бахтеева Т.Д. – 122 с 1312
Вилкул О.Ю. – 128 с 1312
Мартыняк С.В. - 128 с 1312
Как сообщал УНИАН ранее, КИУ в рамках проекта дословно проанализировал посещения народными депутатами заседаний Совета в 2017 году. Лучше всего посещали заседания Совета в январе-феврале депутаты ВО «Батькивщина», «Народного Фронта» и Блока Петра Порошенко.