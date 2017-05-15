В Раде систематически не голосуют больше полусотни нардепов (список)

В этом году 51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде. Об этом сообщается на сайте КИУ.

В частности, среди тех парламентариев, которые чаще всего пропускают голосование - больше всего представителей «Оппозиционного блока» и группы «Возрождение»: 19 из 43 депутатов «Оппоблока» и 12 из 26 членов «Возрождения» пропустили более 90% голосований в парламенте.

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Также отмечается, что четверо народных депутатов еще ни разу не проголосовали в этом году в парламенте: Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

«Среди депутатов, которые систематически не голосуют есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Белецкий, В. Парасюк. Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР прежде всего является медийным площадкой или местом для политической «тусовки». Несмотря на полный бойкот парламентской работы многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей», – сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в этом году прошло 42 пленарных заседания Верховной Рады, на которых состоялось 1 312 голосований.

Список депутатов, которые систематически игнорируют голосования в Раде:

Бакулин Е.М. – принял участие в 0 из 1 312 голосований

Дзензерский Д.В. - 0 из 1312

Клюев С.П. - 0 из 1312

Онищенко А.Г. - 0 из 1312

Звягильский Ю.Л. – 3 из 1312

Матвейчук Е.Л. – 4 из 1312

Рабинович В.З. – 4 из 1312

Жеваго К.В. – 7 из 1312

Чепинога В.М. 9 из 1312

Левочкин С.В. – 11 с 1312

Мураев Е.В. – 11 с 1312

Богуслаев В.А. – 15 с 1312

Ярош Д.А. – 15 с 1312

Бойко Ю.А. – 22 с 1312

Святаш Д.В. – 22 с 1312

Климов Л.М. – 31 с 1312

Писаренко В.В. – 38 с 1312

Гиршфельд А.М. – 43 с 1312

Хомутынник В.Ю. – 48 с 1312

Новинский В.В. – 50 с 1312

Омельянович Д.С. – 51 с 1312

Добкин Д.М. – 54 с 1312

Ларин С.М. – 56 с 1312

Дейдей Е.С. – 58 с 1312

Семенченко С.И. – 58 с 1312

Кацуба В.М. – 60 с 1312

Левочкина Ю.В. – 62 с 1312

Шенцев Д.А. – 65 с 1312

Артеменко А.В. – 67 с 1312

Белецкий А.Е. – 67 с 1312

Шуфрич Н.И. – 77 с 1312

Мирный И.М. – 78 с 1312

Кивалов С.В. – 80 с 1312

Парасюк В.З. – 80 с 1312

Парасюк В.З. – 84 с 1312

Шкиря И.М. – 85 с 1312

Бобов Г.Б. – 89 с 1312

Солод Ю.В. – 89 с 1312

Корнацкий А.А. – 90 с 1312

Ничипоренко В.М. – 91 с 1312

Королевская Н.Ю. – 92 с 1312

Добкин М.М. – 93 с 1312

Зубик В.В. – 95 с 1312

Поплавский М.М. – 96 с 1312

Деркач А.Л. – 106 с 1312

Фурсин И.Г. – 109 с 1312

Березкин С.С. – 117 с 1312

Пресман А.С. – 120 с 1312

Бахтеева Т.Д. – 122 с 1312

Вилкул О.Ю. – 128 с 1312

Мартыняк С.В. - 128 с 1312

Как сообщал УНИАН ранее, КИУ в рамках проекта дословно проанализировал посещения народными депутатами заседаний Совета в 2017 году. Лучше всего посещали заседания Совета в январе-феврале депутаты ВО «Батькивщина», «Народного Фронта» и Блока Петра Порошенко.