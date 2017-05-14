Порошенко провел пресс-конференцию: видео
15:10, 14 мая 2017Политика
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Пресс-конференция состоялась по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.
Порошенко проводит пресс-конференцию / president.gov.ua
Сегодня, 14 мая, по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию.
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Пресс-конференция началась в 15:10 по киевскому времени.
Напомним, накануне в Администрации президента сообщили, что президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.
В прошлый раз президент общался с прессой в формате пресс-конференции 3 июня 2016 года.
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Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко