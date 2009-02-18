ВР поставила офицеров связи НАТО в Украине вровень с дипломатами

Верховная Рада Украины ратифицировала Дополнительный протокол к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора (НАТО) относительно назначения офицеров связи НАТО в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 239 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон разработан МИД для урегулирования юридического статуса офицеров связи.

Вступление в действие Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора (НАТО) относительно назначения офицеров связи НАТО в Украине будет способствовать расширению договорно-правовой базы на одном из приоритетных направлений внешней политики нашего государства - евроатлантической интеграции, в т.ч. в контексте принятого в рамках Бухарестского саммита НАТО решения относительно активного привлечения на высоком политическом уровне с Украиной, говорится в законе.

Согласно с статье I Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора (НАТО) относительно назначения офицеров связи НАТО в Украине, офицеры связи и члены их семей пользуются всеми привилегиями, иммунитетами и содействием в той же мере, в которой они обычно предоставляются сотрудникам дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и членам их семей, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года.