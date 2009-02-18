Из-за Черномырдина регионалы требуют у Ющенко голову Огрызко

Заявление министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО о возможном объявлении персоной нон-грата в Украине Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА не соответствует национальным интересам Украины, поэтому главу МИД нужно уволить с занимаемой должности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении народного депутата Украины, сопредседателя депутатской группы Верховной Рады по связям с Российской Федерацией Сергея КИВАЛОВА.

Он отметил, что международным правом предусмотрено множество инструментов ограничения общения государств, в том числе и объявление персон нон-грата (статья 9 Конвенции о дипломатических отношениях 1961 г.). Но сегодня, подчеркивает депутат, отношения между цивилизованными странами строятся на основе правил международной вежливости, а на международное право ссылаются лишь в крайнем случае, «когда не боятся или желают обострения ситуации».

С.КИВАЛОВ убеждён, что «нападки на Россию на таком уровне» преследуют лишь одну цель – «подрыв дружественных отношений с Россией, сворачивание украинско-российского сотрудничества и дестабилизацию важного участка внешней политики Украины».

В то же время, отмечает он, основные направления внешней политики Украины, утвержденные Постановлением Верховной Рады, называют первоочередной задачей создание атмосферы взаимного доверия и уважения Украины с Россией как со стратегическим партнером, строительство дружественных украинско-российских отношений и принятие всех мер для перевода их в русло настоящего добрососедства и взаимоуважения. Такие же принципы заложены в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами, который имеет силу Закона.

Согласно положению о Министерстве иностранных дел, напоминает народный депутат, оно как раз и создано для реализации вышеуказанной политики, а ответственность за ее реализацию несет персонально министр. Однако министр, считает С.КИВАЛОВ, не справляется со своими задачами, поэтому его нужно уволить с занимаемой должности.

С.КИВАЛОВ сообщил, что как сопредседатель депутатской группы по связям с Россией, предложит этот вопрос для рассмотрения на заседании группы с целью коллективного реагирования на ситуацию. В индивидуальном порядке он уже направил депутатские обращения к Президенту Украины и министру иностранных дел.

«Если и на этот раз реакции не последует, мы вынуждены будем зарегистрировать проект постановления Верховной Рады об увольнении Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины», - заявил С.КИВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружественных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.