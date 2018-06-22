Стецькив советует Ющенко отказаться от Нашей Украины

На вопросы УНИАН отвечает советник Президента по политическим вопросам Тарас Стецькив.

– Тарас Степанович, означает ли назначение Александра Зинченко советником Президента то, что Виктор Ющенко хочет окончательно отмежеваться от “любых друзив”? – Конечно... Обществу и политикуму дали четкий сигнал, что с “любыми друзями” покончено. В то же время приход во власть представителей Индустриального союза Донбасса (ИСД) обеспечит Ющенко более широкое поле поддержки, будет противостоять экспансии “донецких” в лице Партии регионов (речь идет о назначении Виталия Гайдука секретарем СНБО. – Авт.). Это часть украинского бизнеса, которая не принадлежит “Регионам”.

– Почему выбор Президента остановился именно на представителе ИСД? – Достаточно посмотреть что такое ИСД. Это – мощная финансово-промышленная корпорация, которая пытается работать на украинских и западных рынках, действует по определенным правилам и понимает, что такое глобализация экономики и конкурентный бизнес. Это достаточно цивилизованный бизнес, а люди, которые его возглавляют, интеллектуально подкованы. В частности и вновь назначенный секретарь СНБО Виталий Гайдук. Немногие из вице-премьеров сделали в ТЭК столько, сколько в свое время сделал он, в частности, в защите национальных интересов в газовом вопросе.

Последние назначения Ющенко означают, что Президент выстраивает поле поддержки своих инициатив и своей деятельности. И оно шире, чем раньше. Гайдук – это политически нейтральная фигура, профессиональный менеджер. То, что он – не “тот донецкий”, показывает, что Президент хочет иметь точки опоры как на Западе, так и на Востоке Украины. Это назначение – своеобразный сигнал, который удостоверяет новую политику Президента.

В то же время “донецкие”, когда пришли к власти, тоже подали сигнал, – Универсал подписали и сразу забыли о нем, за три недели сделали свыше ста назначений, 95% из которых – именно за “донецкими”.

– Что будет делать новая команда Секретариата? – Во-первых, зная стремление Партии регионов монополизировать все и вся, новая команда будет выстраивать в стране систему сдерживаний, противовесов и балансов. Во-вторых, новая команда будет предлагать Ющенко то, что сделает его активным политическим игроком. Это станет понятным уже по ближайшим инициативам главы государства.

– А что сегодня остается “любым друзям”? – Не знаю. Наверное, Народный союз “Наша Украина”.

– Какие политические перспективы имеет НСНУ? – На 25 октября запланирован съезд НСНУ. По-видимому, там они определят свои перспективы. После длительного переговорного процесса они якобы перешли в оппозицию. Поэтому пусть покажут, как они могут работать в оппозиции. Хотя две оппозиции – это уже слишком. Такого нет ни в одной стране. По логике, “Нашей Украине” нужно работать с Юлией Владимировной. Иначе это будет украинским ноу-хау.

– Как может выглядеть такое сотрудничество? – Это уже как они себе определят... Я не знаю: над БЮТ, или под ним, но обязательно придется сотрудничать с Тимошенко.

– Какое будущее министров-“нашеукраинцев”? – Думаю, их будущее зависит от двух факторов: решения Президента и решения “Нашей Украины”. НУ хочет отзывать своих министров, но это не касается Луценко, Гриценко и Тарасюка – относительно этих трех фигур решения будет принимать Президент. А те, кого отзывала “Наша Украина”, должны сами определяться, без апелляции к Президенту. Если они прислушиваются к своей партии, то должны оставить правительство, если нет, – выйти из партии.

– Выход министров из НУ ослабит позиции Президента в правительстве? – Убежден, это не только не ослабляет, а наоборот – усиливает Президента. Тем более, что гуманитарные министры все равно мало что решают в правительстве. Ющенко до сих пор опирался только на одну фракцию в парламенте – “Нашу Украину”, которая, кроме того, что была дискредитирована своей политической деятельностью, не могла самостоятельно принимать решения. Теперь, с переходом НУ в оппозицию, Президент может строить отношения со всей ВР в двух плоскостях – две оппозиционные фракции, тогда право вето становится чрезвычайно эффективным. С другой стороны – Президент будет сотрудничать с провластными силами, чтобы иметь поддержку собственных законодательных инициатив.

В то же время сохранение силовых министров является очень важным. Президент является главнокомандующим Вооруженных Сил, поэтому ему нужен министр обороны. Президент ответственен за внешнюю политику – ему нужен министр иностранных дел. Президент является гарантом прав и свобод граждан – ему нужен министр внутренних дел. Эти три должностных лица, по моему мнению, должны оставаться.

– А если Партия регионов будет пытаться вытеснить силовых министров из правительства? – Это будет означать, что они начали войну, и вышли из Универсала. А кто первый начал – тот “бяка”. Но Партия регионов говорит, что она за мир.

Антикризисная коалиция – олигархически-левая смесь, которая имеет полностью подконтрольное правительство. За исключением, конечно, квоты Президента. Эта коалиция заявила, что она антикризисная и высокоэффективная. Поэтому пусть покажут свою эффективность. Нам с ними еще нужно прожить зиму, повышение тарифов на газ, а оценки мы поставим весной.

Это будет правильно. Оппозиция покажет себя, антикризисная коалиция – себя. А народ на это все посмотрит. Если одни или другие окажутся неэффективными, тогда начнется новая игра.

– В таком случае Президент должен дистанциироваться от НУ и сложить полномочия почетного председателя этой политической силы? – Лучше, если бы Президент был равноудаленным от всех парламентских партий. Тем более в сложившейся ситуации, когда НУ перешла в оппозицию без согласия с Президентом. Я бы советовал главе государства отказаться от почетного председательства. Таким способом Ющенко увеличивает поле для маневра и будет лишаться привязки к одной, не очень популярной политической силы. Но это решение исключительно за Президентом.

– Не может ли такое решение повредить имиджу Президента и партии? Как цивилизованно разойтись? – Это должно быть предметом договоренностей и публичного объяснения. Понимаете, все проблемы блока НСНУ были заложены во время его создания. Ведь как что-то создать, так оно потом и будет работать: или вылезет боком, или нет. Все хорошо знают, что это был проект “любых друзив”, которые убедили Ющенко, что на вершине его популярности административно созданная его партия возьмет большинство. Поэтому она была без идеологии, это было искусственное образование, которое держалось исключительно на авторитете Президента и зависело от него. Рано или поздно это должно было создать проблемы. Ситуация сегодня в “Нашей Украине” близка к краху – это потеря власти, потеря электоральной поддержки. И беда этой партии в том, что она уже никогда не сможет вернуть электоральную поддержку. Доверие избирателей, в отличие от власти, вернуть невозможно. НУ наделала уникальное количество ошибок.

– Какие это ошибки?

– О! Их можно перечислять полдня! Она проиграла власть, имея все возможности создать правительственную оранжевую коалицию. НУ, в конечном итоге, не дала руководить другим и все потеряла. И теперь, после длительных колебаний, переходит в оппозицию.

– Будет ли создана альтернативная “Нашей Украине” политическая сила под Президента?

– Не будет пропрезидентских проектов. Все это навязанные точки зрения. Если в обществе что-то будет возникать, то “снизу”. Если люди хотят и имеют определенные ожидания, такая сила возникнет. Если кто-то считает, что Секретариат способен сделать партию, то это смешно.

Если и возникнет что-то новое – а база для этого существует: это – разочарованный электорат НУ, который не перейдет к Юле, – то оно будет зарождаться самостоятельно. Создать партию сверху – значит автоматически завалить проект. Считаю, новая политическая сила неминуемо вызреет. Но связывать это с пропрезидентским проектом не стоит.

Политические партии должны возникать органически, спонтанно, со своей основой, идеологией и адекватными лидерами. К сожалению, те лидеры, которые есть в НУ, не смогли адекватно отвечать на политические вызовы. Не смогли противостоять Партии регионов и в конечном итоге все проиграли.

– Когда может возникнуть новая политическая сила в Украине?

– Новая политическая сила в Украине возникнет в ближайшие месяцы. На местах уже возникло широкомасштабное гражданское движение “снизу” – оно существует в сотнях гражданских инициатив. В их основе лежит защита прав... Политики, которые пришли к власти, оказались несостоятельными, потому что думают только о себе. Поэтому люди возьмутся отстаивать свои интересы самостоятельно. В Харькове это, например, харьковская правозащитная группа, во Львове – “Самопомич”, в Суммах – “Ночной дозор”. И таких инициатив около двух сотен. Это реакция гражданского общества, которое родилось на Майдане в ответ на бездеятельность политиков.

– А что со всем этим делает Секретариат?

– Мы анализируем эти инициативы и докладываем Президенту. Он должен понимать, что делается в украинской политике вне границ парламента. Политика – это не только парламент, это еще и большая политическая активность вне ВР.

– А как же Вы? Советник Президента все еще причастен к руководству ПРП?

– Формально я заместитель председателя ПРП, но сама партия де-факто прекратила существование. ПРП не проявила никакой активности за полгода, существуя только юридически. Очевидно, эта партия когда-то определится, найдет свою нишу. Не исключаю вариант слияния ПРП с какой-то мощной политической силой. Даже несмотря на то, что ее партийная деятельность сегодня замерла.

Беседовал Роман Цимбалюк