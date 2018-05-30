Сплетет ли оппозиция лапти Черновецкому?

Была ли 61 подпись или нет – точно не знает никто. Довгому хватило инстинкта самосохранения, чтобы не проверять это реальным голосованием... Что дальше?..

Демонстрируя два яблока разной степени пригодности, секретарь Киевсовета Довгий даже не осознавал истинную глубину своей метафоры. Ведь яблоки всегда были предвестниками специфических событий и последствий. Неосмотрительная Ева скормила полезный фрукт Адаму, что окончилось изгнанием людей из Рая. Не поделив яблоко, Гера, Афина и Афродита спровоцировали Троянскую войну.

Сам Олесь Довгий хоть и не лишился пока должности секретаря Киевсовета, но разрушил веру в основательность столичных позиций Черновецкого.

Был ли 61 голос Ситуацию в столичном парламенте перевернули не яблоки, огрызки, политические игры и договоренности, а именно «фактор улицы». Желание простых людей подержаться за горло «преступной власти» не только перечеркнуло расписанный по нотам «бюджетный» сценарий заседания Киевсовета. Оно вдохновило на более активные действия оппозицию и отпугнуло от Черновецкого тех, кто паразитировал на голосованиях промэрского большинства.

Причина депутатского мятежа в Киевсовете математически проста. Трехлетнее разграбление Киева окружением Черновецкого искалечило экономическую систему столицы и опустошило ее бюджет. Закрыть миллиардные «черные дыры» мэр решил за счет рядовых киевлян, которых обложили всеми возможными и невозможными поборами, – сегодня нужно платить при даже желании достойно умереть. В сущности, Черновецкий противопоставил себя и многих жителей Киева, сделав это не по собственной воле, а по финансовой необходимости. Поддерживать при таких условиях действующего мэра не рискнет ни одна политическая сила, особенно держа на уме будущие выборы как Президента, так и парламента.

Проводником между улицей и сессионным залом традиционно выступил Блок Кличко. Все началось с желания Кличко включить с голоса в повестку дня проект решения об отмене повышения тарифов. Почетный гражданин Киева подействовал на Довгого, словно красная тряпка на быка, и дошло до перепалки. Потом Довгий объявил перерыв.

Проснулся и БЮТ, накануне технически отправивший в космос лидера своей фракции Александра Зинченко. По стечению обстоятельств, именно без своего лидера им стало легче договариваться с «кличками» о сотрудничестве. Зашевелились даже депутаты от Партии регионов, оказавшиеся в неприятной растяжке между Василием Горбалем и брендом своей политической силы. Ведь Киев – не Донецк: здесь люди, голосующие за «регионы», делают это сознательно. И если Богословская выполнит свое обещание и поставит вопрос об «облико морале» однопартийцев на центральном уровне, многим депутатам придется искать мандатной судьбы где-то в другом месте. Тем более, что Инну Германовну уже поддержал лидер партии Янукович, назвав действия «поющего мэра» позорной эквилибристикой.

Спонтанное группирование разных политических сил породило главную интригу сессии. Пока прорыв активистов с улицы занял депутатскую трибуну, сами народные избранники начали сбор подписей за отстранение Олеся Довгого от ведения сессии. На это нужна была подпись 61 депутат. Говоря проще – в Киевсовете запахло новым большинством. Говоря еще проще – «черновецкие» почуяли, что могут потерять свою абсолютную власть в столице.

Если возвращаться к математике, то к безусловной оппозиции Черновецкому можно отнести Блок Кличко и БЮТ. Первые имеют в своем активе 15 штыков, вторые – 32, что в сумме гипотетически выдает на-гора 47 голосов против Довгого. К ним можно доплюсовать Блок Литвина с 11 депутатами, что дает уже 58 голосов «за». Еще два голоса дает Блок Катеринчука. Но для стабильности конструкции нужно опираться на шестиголосую фракцию Партии регионов, которая разрывается между умными и красивыми.

Была ли собрана 61 подпись или нет – сегодня точно не знает никто: и номинальная власть, и номинальная оппозиция утверждают свое. Довгому хватило инстинкта самосохранения, чтобы не проверять это реальным голосованием и закрыть сессию. Потому сегодня в повестке дня стоит вопрос «что дальше?»

Первое – как народное сопротивление 12 февраля, так и ответ Черновецкого имени пятницы 13 февраля актуализируют столичную проблему для центральной власти. Тем, кто засел в промежутке между Грушевского и Банковой, сейчас не позавидуешь. Они настолько погрузились в дебри византийской политики, что столичный мэр стал для них своеобразным балансом, который никому не удается превратить в балласт.

Литвина в заместителях Черновецкого представляют сразу двое, что уже налагает определенные обязательства. Ющенко уже «попалился» со своей прошлогодней поддержкой мэра, и теперь ему как бы и не комильфо вслух порицать любимца столичных бабушек. А Тимошенко просто боится проигрыша – она до сих пор не зализала раны после последней киевской кампании. Ее страх даже превалирует над интересными заявлениями Черновецкого о том, что он – «следующий Президент». И что «рейтинг у него вдвое выше, чем у Юли».

Баланс, который может стать балластом

Поэтому идеальная тактика для всех «античерновецких» сил - усиление давления на Президента как на номинального руководителя Червновецкого. Ведь именно Ющенко может убрать «поющего мэра» с должности главы КГГА. Многого для этого не нужно – важно лишь вести правильную информационную кампанию и персонифицировать ответственность Ющенко во всех столичных негативах, не отвлекая внимание на безликие «центральные органы власти». Лишь тогда есть надежда, что одна «политическая целесообразность» возьмет у Президента верх над другой.

Дополнительным аргументом за такой вариант служит недавнее назначение заместителем Черновецкого Евгения Червоненко. По мнению многих, бывший губернатор и еврофутболист является своеобразным «троянским конем» от Балоги. Дескать, в случае отстранения Черновецкого столичные клейноды отойдут именно Червоненко. Такая гипотеза находит подтверждение в том, что своим на Крещатике, 36 бывший руководитель охраны Ющенко так и не стал: к процессам его не привлекают, расписаниями и потоками не делятся.

Вторая интрига – сохранит ли ситуативная оппозиция планку хотя бы в 61 голос. Ведь на недавнем собрании с руководителями столичных жэков Черновецкий не только называл их «своими милыми дворниками» и говорил о заоблачном президентском рейтинге. Он также пообещал продать недвижимость всех, кто принял участие в бунте против Довгого. Не исключено, что к следующей сессии Киевсовета власть включит туалетную дипломатию, взятую как технологию из кулуаров Верховной Рады, когда депутаты меняют финансовое положение и принципиальную позицию именно после посещений клозета.

Впрочем, с «колхозными» финансами у команды мэра сегодня не все в порядке. Не помогло даже возрождение тотализатора на ипподроме, законность которого уже проверяют правоохранительные органы. Идейные вдохновители тотализатора – Сергей Рудик и Казбек Бектурсунов выглядят мрачно: денег не принесло и введение платного, пятидесятигривневого входа. Скорее наоборот, кони и собаки пока бегут «в минус». Только гонорары звезд, невзирая на кризисный демпинг, перекрывают все прибыли: Ирина Билык, по слухам, развлекала полтора десятка людей и столько же животных за 10 000 долларов, группа «Авиатор» – за 3500.

Илья Ноябрев за день пребывания на свежем воздухе взял «пятерку». Пустой бюджет, неминуемый социальный взрыв и необратимый инфраструктурный коллапс тоже не особенно вдохновляет людей Черновецкого. Поэтому даже самые преданные его заместители, чувствуя жар под ногами, не особо спешат инвестировать в общие политические проекты.

Третий вопрос – готовы ли сегодня оппозиционеры к длительному сотрудничеству и возможным столичным выборам? Перспектива двух туров заблокирована «Нашей Украиной», а однотуровые гонки Черновецкий имеет все шансы выиграть опять. Единого кандидата нет, полевых структур тоже почти ни у кого нет. Надежд на то, что Тимошенко наконец начнет играть в коллективные игры, например, с Кличко, немного. Правда, к вопросу двух туров пообещал вернуться спикер Литвин, который может это делать с прицелом на своего столичного представителя, главу Шевченковской РГА Виктора Пилипишина. Тот своих мэрских амбиций давно не скрывает и понимает: бороться с Черновецким по его же правилам – дело бесперспективное.

Впрочем, до выборов еще дожить нужно – тут бы гипотетическую должность секретаря Киевсовета «распилить». Ведь практика украинских революций, больших и малых, свидетельствует, что верность идеалам и вера в лучшее заканчиваются там, где начинается дележ первых мест и потоков.

Василий Самохвалов

Фото УНИАН