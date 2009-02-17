Как Шуфрич на СНБО ругался с Ющенко: свернуть в трубочку и засунуть...

Нардеп-регионал Нестор Шуфрич пожаловался, что его в студии программы «Шустер live» на ТРК Украина неоднократно «пытались заставить уважать Ющенко». Однако, по мнению нардепа, он был «сто раз прав, когда не побоялся Ющенко называть тем, кем он является на самом деле».

Резкий выпад депутата прозвучал во время обсуждения событий на недавнем заседании СНБО, когда Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко сорвались на взаимные обиды на повышенных тонах.

Если верить Шуфричу, подобное для заседаний Совета нацбезопасности - не новость. Депутат утверждает, что в сентябре 2007-го года СНБО рекомендовал его уволить потому, что он резко попросил Ющенко избегать обращения на «ты»...

«Я ему сказал при всех – при губернаторах, при членах СНБО... я сказал: «Виктор Андреевич, вы со мной пчёл не разводили – поэтому на «ты» ко мне не обращайтесь. Я министр. И уважайте сегодня наши отношения формальные. Если у нас нет человеческих, то у нас есть служебные отношения», - так эта история прозвучала в изложении Шуфрича. «Я тогда сказал, что своё решение Ющенко может свернуть в трубочку и засунуть...»

К этому нардеп добавил, что, по его мнению, «сегодня CНБО – это фактически какая-то инквизиция...», а президент не уважает тех, кого приглашает на заседания.