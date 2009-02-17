Наливайченко знает, кто финансирует антиукраинские сборища

В.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что, согласно имеющейся у Службы безопасности Украины информацией, депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН финансирует очередную политическую акцию, которая должна пройти сегодня в Одессе.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил в интервью "Украинской правде".

"Например, сейчас господин ЗАТУЛИН собрал деньги на финансирование 17 февраля в Одессе очередного политического, ну, не будем говорить сборища, – собрания, как он считает..." - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время руководитель СБУ отметил, что определенные российские политики используют деньги, "которые они получают в определенных российских организациях, для того, чтобы финансировать политические сборища и свое пребывание в Украине».

"Например, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, - год тому назад мы говорили, что структуры, приближенные к правительству Москвы, к господину ЛУЖКОВУ, причастны к незаконным финансовым сделкам в Севастополе. Речь шла об определенных финансовых сделках со строительством, откатах. Затем эти криминальные деньги, заработанные на нашей же территории, вкладываются в антиукраинские проекты".