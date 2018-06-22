Почему Регионы держатся за депутатские льготы?

На прошлой неделе украинские депутаты опять не смогли отказать себе в удовольствии иметь многочисленные льготы.

Целых два законопроекта, которые предусматривали частичную и полную отмену депутатских льгот, не были проголосованы. Первый из них, предложенный нашеукраинцем Борисом Беспалым, предусматривал “мягкий вариант” – лишь частичная отмена льгот. По словам автора, Закон о статусе народного депутата, который определяет льготы для народных избранников, содержит нормы, которые противоречат другим актам законодательства, и эти нормы мешают нормально работать. “За” проголосовали лишь 206 депутатов.

Автор другого проекта – Юлия Тимошенко – предложила упразднить все льготы, которыми пользуется вместе со своими коллегами по Раде. "Вообще ни одной льготы для народных депутатов не может остаться. Каждая льгота, которая остается, практически отделяет народных депутатов безгранично от того народа, который за них голосовал", – отметила она. С ней согласились лишь 215 депутатов, которые проголосовали за принятие этого закона.

Интересно, что Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады рекомендовал депутатам отклонить оба законопроекта. Хоть и согласился с тем, что отдельные льготы подлежат пересмотру, “но их необходимо решать взвешенно”. Вот такая была аргументация представителей комитета. Его член – бютовец Олег Ляшко – объяснил это большим количеством «регионалов» в комитете. Интереснее было аргументировано позицию фракции Партии регионов (лишь несколько ее членов поддержали предложения Беспалого и Тимошенко), которую озвучил вице-премьер Владимир Рыбак. Он заявил, что "фракция Партии регионов не голосовала за отмену депутатских льгот из-за “политических игр”. "Я думаю, что у депутатов есть возможность отказаться от льгот, но здесь политика примешивается. Я знаю, что во фракции “Регионов” есть люди, которые готовы отказаться, но это уже политические игры... Все зависит от того, кто вносит эти предложения”, – аргументировал нежелание однопартийцев отказаться от бесплатных услуг вице-премьер.

Выходит, что “регионалы” просто пошли на принцип относительно предложения Юлии Владимировны, но готовы будут всем составом фракции поддержать аналогичный законопроект, если его выдвинет кто-то из своих. Однако, вряд ли стоит ожидать, что такое произойдет. Хотя депутаты во фракции далеко не бедные.

За что не платят депутаты

Закон “О статусе народного депутата Украины” предусматривает для избранников целый ряд льгот и привилегий, которые перечислены в нескольких его статьях и занимают чуть ли не половину текста всего закона. В тексте этого документа, подписанного еще Леонидом Кравчуком в ноябре 1992 года, содержатся пункты о преференциях, которые предоставляются народным депутатам, помощникам-консультантам депутатов, семьям депутатов, депутатам в отставке. Среди предусмотренных Законом преференций – льготы, доплаты, выплаты, компенсации, пенсии... И все это может получать один нардеп.

Действующий депутат имеет право (выдержки из Закона): 1. Внеочередно получать в гостиницах отдельный номер во всех населенных пунктах Украины, независимо от ведомственной подчиненности гостиничного заведения. Это право также распространяется на лицо, сопровождающее народного депутата, отмеченное его удостоверении на командировку.

2. Внеочередно получать проездные документы. Билетные кассы автовокзалов, железнодорожных вокзалов, морских вокзалов (портов), речных вокзалов, агентства гражданской авиации или аэропорты обязаны внеочередно предоставить соответственно место в автобусе, спальном или мягком вагоне поезда, в каюте первого или второго класса, пассажирского судна, на речных судах всех категорий, в бизнес-классе салона самолета. Это право распространяется также на лицо, которое сопровождает народного депутата, отмеченное в его командировочном удостоверении.

3. Безоплатного проезда на всех железнодорожных, автомобильных, воздушных, водных внутренних путях сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси). Это право распространяется также на лицо, которое сопровождает народного депутата - инвалида И группы. Закон отмечает, что проезд депутата осуществляется за счет бюджетных назначений на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины.

4. Бесплатного пользования залами официальных делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских и речных вокзалов и портов. Это право распространяется на лицо, которое сопровождает народного депутата - инвалида I I группы, а также на членов семьи народного депутата (жену, мужа, детей, родителей), в случае, если они находятся в отмеченных залах вместе с народным депутатом.

5. На бесплатный провоз ручного багажа в пределах норм провоза ручного багажа, что действуют на каждом виде транспорта.

6. На бесплатную парковку автомобиля, которым он пользуется, на всей территории Украины.

7. Бесплатно получать медицинское обслуживание.

8. Получить в пользование автотранспорт ВР Украины для решения вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий в пределах города Киева.

9. Независимо от места постоянного проживания, по его желанию имеет право на получение одноразовой денежной компенсации расходов для создания надлежащих жилищных условий (денежная компенсация), или на срок его полномочий служебного жилого помещения, или жилого помещения для постоянного проживания. Денежная компенсация депутату выплачивается одноразово в размере стоимости жилья для него и членов его семьи, которые проживали вместе с ним на день его избрания народным депутатом, в соответствии с нормами жилой площади, определенными законодательством, выходя из средней цены одного квадратного метра жилья в городе Киеве на соответствующий период.

Вопрос обеспечения 450 избранников народа бесплатным жильем является самым громким среди всех льгот. Подогревает его в частности то, что стоимость столичной недвижимости растет даже не ежегодно, а ежемесячно, и то, что киевляне, которые годами стоят в очереди на жилье, не могут его получить. А для депутатов, тем не менее, всегда находятся большие квартиры в киевских новостройках.

В прошлом году из стен Регламентного комитета всплыла информация о новой раздаче жилья нардепам, невзирая на то, что большинство уже было прописано за государственный счет. Еще один жилищный скандал возник вокруг построения парламентского городка. Управляющий делами Верховной Рады Дмитрий Рудковский сообщал, что Верховная Рада планирует на протяжении нескольких ближайших лет в Голосеевском районе Киева построить так называемый парламентский городок. Планами строительства предусмотрена сооружение четырех пяти-семиэтажных двухосекцийних домов с подземными паркингами. 30% квартир в этих домах будут двухкомнатными с общей площадью 70 кв. м, 50% квартир - трехкомнатными с площадью 90 кв. м и 20% - четырехкомнатными площадью 120 кв.м. В отдельно расположенном здании планируется разместить торговый комплекс с магазинами, центр охраны здоровья с бассейном, медпунктом и аптекой, деловой и культурный центр с библиотекой и центром досуга. По подсчетам специалистов, стоимость строительства комплекса составляет 194 млн. гривен и плюс проектные работы - 4,9 млн. грн.

Против этого проекта выступил тот же Беспалий, который в частности предложил "изъять из Закона “О статусе народного депутата Украины” вопросы, связанные с их жилищным обеспечением.” “Никакого специального жилищного вопроса для депутатов не существует, – отметил нашеукраинец. – Я считаю, что депутаты должны получать жилье на общих основах. Зарплата позволяет и брать кредиты на жилье, и снимать квартиры. Депутаты – не бомжи, если они приезжают в Киев из других городов, пусть продают жилье в своих городах и покупают в столице”.

Сколько это стоит

Смета о расходах на выполнение полномочий парламента на 2006 год предусматривает расходы на сумму 606 миллионов гривен (в прошлом году эта сумма составляла 471 млн.). В расчете на одного депутата выходит около 1,3 миллиона гривен на год.

Больше всего предусмотрено на законодательную деятельность – 346 млн. грн. Около 25 миллионов стоит содержания и обновления автопарка Совета. Сейчас в нем почти три сотни автомобилей, следовательно, на обслуживание автоединицы выходит приблизительно 100 тысяч на год.

Сумма компенсации жилья в Киеве составляет 600 долларов за квадратный метр. Поэтому депутаты редко берут компенсации, все больше “натурой”, жильем. Нередко, говорит Ляшко, пытаются увеличить себе жилую площадь, вписывая всех ближайших родственников. В этом году в регламентный комитет обратились 102 депутата с заявками о получении квартиры. Проект Тимошенко, говорит депутат, не понравился его коллегам в частности тем, что содержал пункт о предоставлении депутатам служебного жилья, а не в собственность, как в старой редакции закона.

Питание в депутатской столовой обходится государству в 1,5 млн. гривен. Сосиски и красная икра для миллионеров настолько дешевы, что туда любят заходить на обед и аккредитованые в ВР журналисты.

Обслуживание бесплатных депутатских санаториев в Крыму (“Дюльбер” та “Нижняя Ореанда”) стоит 50 млн.

Расселение нардепов в гостиницу «Киев» (где они живут до получения постоянного жилья) – 200 тыс. грн.

Организацию приемов тоже отнесем к работе Рады – 1 млн. 800 тыс. грн.

Визиты избранников за границу (хотелось бы думать, что в государственных делах) стоят 5,5 миллиона, около 11 тыс. на одного.

Дальше – уже “пустяки” – на каждого депутата: 40 грн. на месяц на канцелярские товары; 447 – на телефонные переговоры в пределах страны, 1400 – на международные; на теле- и радиовыступления – 917 грн.; на командировки для помощников – 400; на зарплаты помощникам и консультантам – 8 тыс.

Зарплата самих депутатов – без всяческих начислений и надбавок – 6109 грн. Реальный месячный доход – 17-18 тыс. грн. Сюда входит: ежемесячная компенсация расходов, связанных с выполнением полномочий в размере месячной заработной платы; доплата депутатам, которые имеют научную степень или почетное звание; командировочные расходы; доплата за должности в парламентских комитетах; ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью 45 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной заработной платы; пенсия в размере 80% месячной зарплаты в настоящее время работающего народного депутата с учетом всех доплат и надбавок. Дополнительно можно посчитать и денежную помощь на протяжении двух лет после слагания депутатских полномочий, и помощь в размере 12 месячных должностных окладов в случае выхода на пенсию. Даже это еще не все: есть еще целый перечень доплат и пособий помощникам-консультантам и членам депутатских семей.

Депутатам 5 созыва, среди которых более половины новичков, показалось, что этого маловато.

Члены антикризисной коалиции на следующий год уже запросили 834 миллиона. В проекте сметы на 2007 год депутаты увеличивают в частности суммы расходов на автомобили – 27 млн. грн., хотя, как говорит Ляшко, “еще ни разу не видел, чтобы кто-то из депутатов ездил на служебном авто – на них ездят помощники и секретари”. Также парламентарии хотят на 1 миллион увеличить расходы на аренду самолета для спикера, хотят денег для приобретения 250 телевизоров по 1,3 тыс. грн., 200 холодильников, 20 кондиционеров по 6 тыс., кресла по 1,5 тыс. и мягкие уголки – 5 тыс. грн. А еще – на новый пансионат – 6 млн.

Во вторник члены Регламентного комитета решили немного сократить парламентские аппетиты и приняли в частности положение об использовании служебного транспорта, ограничив список лиц, которые могут им пользоваться, и утвердили положение об обустройстве депутатских рабочих кабинетов, «чтобы мягких кожаных уголков не просили», – говорит бютовец.

Ляшко утверждает: если сократить к минимуму все депутатские льготы, за год можно сэкономить 300–400 миллионов гривен. А если к этой сумме прибавить те средства, которые можно сэкономить из расходов на Кабмин и Секретариат Президента, выйдет около миллиарда. А это уже – неплохая сумма для социальных выплат.

Дмитрий Стаховский