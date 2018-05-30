Битва железных лузеров

Жестокий экономический и политический кризис стал серьезным испытанием для политических элит Украины. И тест этот топ нашего политикума явно провалил. Во-первых, потому что не консолидировался перед угрозой дефолта государства, занялся предвыборными разборками. Во-вторых, потому что и разборки эти основные политические игроки ведут непутево и бездарно.

О неспособности консолидироваться уже писано-переписано. Безо всякой пользы для дела. Как в „Кайдашевій сім’ї” Ивана Нечуя-Левицкого. Помните, на дороге лежал здоровенный камень, о который все ломали тележные колеса и сами телеги. Всего лишь и нужно было сойтись крестьянам вместе, поднять камень и выбросить на обочину. Но нет, так и не смогли...

Все украинские политики, которые только могут считаться игроками на президентских выборах, начали изо всех сил бросать друг в друга информационные камни, а то и комья грязи. При этом регулярно попадая в самих себя.

Антипрезидентские выпады Виктора Ющенко Особенно ярко отметился в этом плане Президент. По моему мнению, тяжело было придумать что-то более антипрезидентское и пропремьерское, чем заседание СНБО от 10 февраля. Грубость, ругательства на грани нецензурщины, “Богохульская” на подтанцовке, изгнание журналистов, чтобы не ретранслировали ответы госпожи Тимошенко... Если бы не знать реалий, подумал бы, что Юлия Владимировна приплачивает СП за пиар. Коротенькая жалобная фраза – „Все, что сказал Президент, ложь!” – перевесила все выступления членов СНБО вместе взятые. И нивелировала даже те объективные аргументы, которые в них действительно содержались.

А каким прекрасным образцом «самопорки» а-ля печально известная унтер-офицерская вдова стала рассылка в посольства циркуляра МИД с требованием донести до руководства стран пребывания материалы антиюлиного брифинга эдакого Степана Гавриша – первого заместителя секретаря СНБО, бывшего лидера прокучмовского большинства в ВР. В чем, интересно, в СП хотели убедить Запад? Что Тимошенко плохая и заключила неправильный газовый контракт с Россией? Так Европа уже дала свою оценку контракту – неоднозначную, отметив как минусы, так и плюсы. А СП теперь может убедить Европу лишь в одном: Ющенко и его Секретариат боятся Тимошенко. И ради того, чтобы ее хоть как-то уесть, готовы вынести из избы любой мусор, дискредитируя не только собственное правительство, но и собственное государство.

А еще Ющенко встречается и мило беседует перед телекамерами с Владимиром Стельмахом, дважды отправленным в отставку отпускным главой НБУ, который в глазах населения является олицетворением теневого рефинансирования комбанков и обвала национальной валюты.

Юлия Тимошенко: підманула, підвела

Но улучшаются ли на этом фоне позиции премьерши? Очень сомнительно. Юлия Владимировна, по моему мнению, допускает стратегическую ошибку, из-за которой она уже потеряла такого специалиста, как Виктор Пинзеник, и дальше несет серьезные имиджевые и рейтинговые потери. Тимошенко принципиально не желает: а) предлагать реалистичные экономические планы и бюджеты; б) серьезно общаться с народом на экономические темы. Желает лишь голого пиара и трескучей ура-риторики, очевидно, искренне считая, что именно на них она взлетит во взлелеянное в мечтах президентское кресло.

Ведь трения с Пинзеником начались еще тогда, когда упрямый министр принципиально не соглашался с фантастическими контрольными цифрами госбюджета-2009, которые выписывали не экономисты, а пиарщики команды Тимошенко.

Народ недоверчиво прищурился еще тогда, когда услышал от Тимошенко, что мировой экономический кризис каким-то непостижимым чудом обойдет Украину стороной. А теперь начинает волком глядеть каждый раз, когда слышит с экрана о невероятной стопроцентной выплате зарплат и пенсий, невысокой инфляции, самом дешевом в Европе газе и светлом будущем украинцев. И мурлыкать про себя:

Сплю, сплю, а мені сниться –

Біля мене молодиця.

Лап, лап – її нема:

Підманула, підвела!

Так называемый „пересічний украинец” просто на собственной шкуре чувствует и снижение зарплат бюджетникам, и параллельное повышение цен, и прогрессирующую безработицу. А более продвинутый украинец читает в газетах, как МВФ (даже не оппоненты правительства из СП и ПР!) требует от Тимошенко признать, что ее экономические прогнозы есть туфта, что ВВП не вырастет на 0,4%, как значится в госбюджете, а упадет на 8%, что инфляция достигнет 16%, а не мифических правительственных 9,5%. И все больше не верит ни Юлии Тимошенко, ни правительственным спикерам.

А еще Юлия Владимировна сумела настроить против себя малый и средний бизнес, где у нее было довольно много симпатиков. Здесь и правительственный законопроект, который предусматривает повышение налогов на доходы малого бизнеса (в том числе дополнительные пенсионные сборы), и повышение ставок рыночного сбора, и история с повышением (якобы снижением) транспортного сбора для автомобилистов.

На одном люмпене далеко не уедешь.

Кто кому Рабинович в партии Виктора Януковича

А что „регионалы”? Пользуются ли тем, что оранжевые оппоненты сцепились в смертельном клинче? Да нет, не до того им. Тут как-то между собой разобраться бы, кто кому в Партии регионов Рабинович. Колесников режет правду-матку в адрес Фирташа–Бойко–Левочкина (сыграли на руку Юле, форсируя вопрос о ее отставке). Левочкин в ответ размазывает по стенке Колесникова, а с ним заодно – братьев Клюевых, которые якобы сдают партию бютовцам, замазали себя коррупцией и подкупами депутатов.

Собрались исключать друг друга из партии. А все названные (с учетом фигуры Ахметова за спиной Колесникова) не без основания считаются основными спонсорами Партии регионов.

Виктор Янукович, от которого ожидали грозного окрика и жесткого прекращения междоусобицы между видными партийцами, невыразительно разглагольствует что-то об „эмоциях” и „живых людях”. При таком подходе могут (не дай Бог!) появиться и мертвые „регионалы”. В Крыму, где из ПР уже исключили премьера правительства АРК и мэра Симферополя, депутат от ПР, хорошо известный в определенных кругах как криминальный авторитет „Меля”, уже пообещал „проломить голову” другому нерядовому члену ПР. О том, что у „регионалов” такие угрозы могут иметь реальное продолжение, свидетельствует грустная судьба Евгения Кушнарева.

Арсений Яценюк и житомирский базар Многие ожидали, что в ситуации „проседания” трех мощнейших лидерских политических сил Украины получит дополнительные шансы молодой „парвеню” украинской политики Арсений Яценюк. Вместо этого экс-спикер и экс-министр иностранных дел чуть ли не целуется в прямом эфире с земляком Дмитрием Фирташем. В этом не было бы ничего плохого или стыдного (особенно в толерантном европейском государстве), если бы не крайне скомпрометированная репутация этого нувориша и его фирмы ”РосУкрЭнерго”. Автоматически тень упала и на Арсения Петровича.

Однако это не помешало ему опять прийти на канал, который связывают с Фирташем, и в течение двух часов в передаче, которая почему-то называется „Свобода слова”, выступать эдаким неугомонным конферансье. По-видимому, чтобы непременно убедить общественность в том, что связи с Фирташем у него крепчайшие.

Наконец начали работу пиарщики Яценюка, но лучше бы не начинали. Визит молодого политика на житомирский базар до боли напомнил поход Юрия Луценко на рыночек возле одной из станций киевского метро на выборах в столице 2007 года. Эпигон выходит. Конечно, политики в чем-то между собой похожие. Но Яценюк изо всех сил позиционировался как политик европейского пошиба, либерал и интеллигент со знанием иностранного языка. Потому когда зритель видит, как европейский политик хлопает по плечам базарных торговок, а из кустов „неожиданно” появляются простые украинские люди с транспарантами и сбором средств против Ющенко и Тимошенко, то у этого зрителя в мозгах происходит острый когнитивный диссонанс. И он аж совсем не способствует формированию благоприятного имиджа Яценюка.

...Вот и выходит, что в нашей стране, которая и без того страдает от кризиса, в топ-политикуме сложилась патовая ситуация. Здесь победит не тот, кто выигрывает, а тот, кто меньше проигрывает.

Николай Писарчук