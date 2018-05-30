Кто будет платить пенсии частным предпринимателям?

Единоналожники покорно отстегивают по сто гривен мзды в день для администрации рынка, но искренне считают, что 213 гривен пенсионного взноса – это произвол и грабеж…

Налогообложение малого и среднего бизнеса – деликатная вещь, непродуманное обращение с которой может вывести на улицы и под Верховную Раду тысячи предпринимателей, как это было недавно в случае попытки заменить рыночный сбор рыночным оброком. Каждый, кто попытается поставить под сомнение существующую систему, рискует быть зачисленным самое малое во враги народа. Все попытки реформировать упрощенную систему сразу встречаются в штыки и на отменно организованное сопротивление. Единоналожники – это украинские французы: они сметут любой законопроект, хоть в чем-то посягающий на зону их налоговой недоступности. Нашим анемичным профсоюзам – официальным и неофициальным – следовало бы пройти трейнинг у ассоциаций малого и среднего бизнеса, чтобы обучиться азам лоббирования и торпедирования.

Упрощенная система налогообложения введена в Украине кучмовским указом 1998 года и претерпела с тех пор разве что несколько непринципиальных изменений. На первых порах она безусловно была прогрессивной, позволила извлечь из тени малый бизнес, цивилизировала в некоторой степени отношения между мелкими предпринимателями и налоговой службой и даже пополнила бюджет – на два миллиарда гривен в 2008 году (286 млн. грн. поступило от фиксированного налога и 1 млрд. 854 млн. от единого налога – эти цифры без учета «отщеплений» в социальные фонды).

Но было бы наивно ожидать, что возможностями системы, изначально сконструированной для действительно малого и среднего бизнеса, не воспользуются иные структуры для легитимизации ухода от многомиллионных налогов. К примеру, секретом Полишинеля является то, что

– едва ли не все собственники маршруток, к вечеру собирающих с водителей центнеры налички, являются плательщиками единого налога и ежемесячно исправно уплачивают в казну… 200 гривен;

– налоговики в частных разговорах не скрывают, что бывали случаи, когда на едином налоге работали… сети супермаркетов;

– через юристов, риэлторов (в недавние времена) и особенно нотариусов прокручиваются и легализируются огромные суммы, но они уплачивают (в лучшем случае) в бюджет все те же 200 гривен;

– на тех же 200 гривнях работают станции технического обслуживания автомобилей и т.д.

Да и инфляция давно уже обесценила прежнюю стоимость 20–200 грн. – вилок фиксированного налога. Недавние попытки хоть как-то оптимизировать упрощенную систему налогообложения можно свести к трем:

1) кратковременное поражение в правах единоналожников – плательщиков НДС с последующим возобновлением статус-кво;

2) изменение базы исчисления рыночного сбора, исходя из физической площади торгового места;

3) требование к плательщикам фиксированного налога уплачивать минимальный страховой взнос, дабы заработать минимальную пенсию.

Все три инициативы спровоцировали демонстрации, прямые включения на ток-шоу и преимущественно односторонние комментарии, гневно осуждающие правительственные поползновения. Судьба первых двух предложения фактически решена – первое отозвано, а второму не суждено преодолеть барьер второго чтения закопроекта о местных налогах и сборах. Поэтому рассмотрим поближе третье предложение, поскольку оно тоже объявлено неприемлемым. Возле этого предложения в ВР тоже будут ломаться копья – во время рассмотрения во втором чтении законопроекта 3556о внесении изменений в пенсионное законодательство. Среди прочих новаций, законопроектом предложено:

«Установить фиксированный размер страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения (фиксированный налог, единый налог), и членов семей отмеченных физических лиц, принимающих участие в осуществлении предпринимательской деятельности, в сумме минимального размера взноса за каждое лицо с учетом части фиксированного или единственного налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины. Порядок и сроки уплаты страховых взносов, а также порядок зачисления части фиксированного и единого налога, устанавливаются Кабинетом Министров Украины».

Это предложение априори объявлено повышением налогового бремени на малый бизнес и посягательством на упрощенную систему. Но позвольте спросить критиков, а возможно ли претендовать хотя бы на минимальную пенсию (498 грн.), уплачивая при этом в Пенсионный фонд от 8,4 грн. в месяц (это те предприниматели, которым вменен 20-гривневый налог) до максимум 84 грн. (плательщики 200 грн.)? Кто будет выплачивать разницу? Не сейчас (не все же 1,5 млн. плательщиков фиксированного налога сразу выходят на пенсию), но потом? Дойной коровой ПФ до недавних пор был госбюджет, да и тот сошел на нет. Дыра ПФ соткана из многих несоответствий – и в т.ч. между взносами, который делает на пенсионное обеспечение малый бизнес, и теми пенсионными выплатами, на которые они претендуют. Без преувеличения можно сказать – те пять миллиардов долларов, которые Украина с протянутой рукой ищет по всему миру, призваны закрыть все эти дыры, в т.ч. и дыру Пенсионного фонда. Так что будем влезать в долги, но не дотрагиваться до наших священных коров – в частности упрощенной системы налогообложения?

Или 213 гривен – расчетная сумма минимальногострахового взноса (35,2% от минимальной зарплаты в 605 грн.) – это непомерная сумма для бизнесмена средней руки, чтобы отложить себе на пенсию? Единоналожники покорно отстегивают по сто гривен мзды в день для администрации рынка, но искренне считают, что 213 гривен пенсионного взноса – это произвол и грабеж.

Такой у нас менталитет – уплачивая от силы 84 гривни в ПФ и претендуя как минимум на 498, мы веруем в то, что больше и не надо. По ряду причин: а) остальное все равно разворуют, б) до пенсии не доживем все равно и в) в любом случае государство нас обязано обеспечить хоть какой-то пенсией. Мы и раньше не особо верили государству, а последние события и вовсе не оставили камня на камне от условного общественного договора между налогоплательщиком и государством: «я вам – налоги, а вы мне – честные суды, внимательного чиновника и дороги без рытвин».

Поскольку условия этого договора не выполняются, протест малого и среднего бизнеса сердцем понять можно. А умом понимаешь другое – «моя хата скраю» становится правилом выживания украинцев в условиях экономического кризиса и чиновничьей лжи.

Станислав Голубенко