Коновалюк: "Фаина" была втянута в незаконную торговлю оружием

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам выяснения обстоятельств поставки в Грузию украинской военной техники с целью установления фактов нарушения законодательства Украины и норм международного права Валерий КОНОВАЛЮК заявляет, что ВСК выявила факты незаконной торговли оружием, которое перевозилось на захваченном сомалийскими пиратами судне “Фаина”.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, участие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во встрече моряков “Фаины”, который находился в плену сомалийских пиратов свыше четырех месяцев, является циничным фарсом.

По его словам, «с одной стороны над заложниками «Фаины» издевались пираты, с другой стороны они страдали от бездарных действий, а скорее преступной бездеятельности спецслужб во главе с высшим политическим руководителем Украины». «Я лично после этого не осмелился бы поехать встречать освобожденных из плена моряков”, - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Он отметил, что ВСК завершив свое расследование и среди прочего выявили также нарушения, которые касаются продажи военной техники, находившейся на борту “Фаины”. В частности, подчеркнул председатель комиссии, установлено, что кенийская армия вообще не использует оружие советских образцов, а груз “Фаины” был предназначен для Южного Судана.

Народный депутат заявил, что все действия Службы внешней разведки фактически были направлены только на то, чтобы скрыть данные факты. Он добавил, что раньше об этом нельзя было говорить, поскольку это могло нанести вред здоровью и жизни пленным морякам.

“И вообще, если бы средства для освобождения пленников “Фаины” были собраны оперативно, то членам экипажа не пришлось бы столько времени проводить в плену”, - считает В.КОНОВАЛЮК.

Он также убежден, что все действия Президента Украины и Службы внешней разведки являются “не более чем фарсом”.

Кроме того, В.КОНОВАЛЮК сообщил, что на будущей неделе будет требовать создать в ВР специальную комиссию, которая займется изучением дел, связанных с “Фаиной”.

Как сообщал УНИАН, сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - умер от сердечного приступа. На борту “Фаины” находились 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 млн. дол. выкупа за судно и покинули его.

Сегодня, 13 февраля, освобожденные моряки специальным рейсом прибыли из Момбасы (Кения) в Киев.