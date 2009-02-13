Яценюк не верит, что новый министр финансов спасет бюджет

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) считает, что любой человек, который займет должность министра финансов Украины, должен четко осознать, что «у него нет политического будущего».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт перемен», об этом он заявил в интервью журналистам.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что министру финансов “придется принимать и главное - выполнять очень непопулярные решения”. “Если ты станешь министром финансов, ты должен откровенно сказать: “Я иду делать реформы и прошу правительство меня поддержать; я не буду претендовать на яркое политическое будущее; результаты, которых я достигну, будет видно только через год или через два”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он сомневается, что “кто-то готов сегодня это сделать”.

Что касается кандидатуры будущего министра финансов А.ЯЦЕНЮК отметил: “Мне все равно, какая это будет персоналия, – главное, чтобы это был профессиональный человек”.

Политик считает, что “изменения в персональном составе Кабинета Министров Украины не повлияют на выполнение бюджета”.

Он также отметил, что “отставка Виктора ПИНЗЕНИКА является ярким подтверждением того, что письмо о критическом развитии экономической ситуации в стране действительно принадлежало ему, и в нем была написана правда об отношении министра финансов к бюджетной политике 2009 года”.

Лидер “Фронта перемен” не верит в способность нового министра финансов, в частности, спасти бюджет, урегулировать отношения между правительством и Нацбанком. Он напомнил, что министр финансов лишь один из членов правительства. “Но есть правительство и есть глава правительства, которые ответственны за всю экономическую политику в стране, поэтому если даже видение министра финансов на ситуацию будет другим, более прагматичным, то нет гарантии, что такое же видение будет у правительства”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о возможности улучшения ситуации в Украине, А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что это реально в том случае, когда правительство откажется от участия в выборах и не будет обращать внимания на свои электоральные рейтинги, а работать, “чтобы спасти страну и не дать ей полностью рухнуть”. По его словам, правительство должно доказать, что “непопулярные шаги могут спасти государство”.

Политик добавил, что при таких условиях можно “изменить ситуацию и иметь успех”. “Мне хотелось бы верить в такую красивую политическую идиллию, но я не верю”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.