Разведка настаивает, что освобождение «Фаины» - её заслуга

Служба внешней разведки Украины заявляет, что успешное проведение операции по освобождению экипажа судна «Фаина» стало возможным благодаря целенаправленным и скоординированным действиям специальных и государственных органов, которые принимали участие в процессе освобождения, а также содействию со стороны иностранных партнерских спецслужб.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы Службы внешней разведки в связи с появлением в некоторых СМИ противоречивой информации по поводу проведения операции по освобождению экипажа «Фаины».

Работа велась системно, целенаправленно и согласованно, все участники профессионально и ответственно занимались решением возложенных на них штабом задач, отмечается в сообщении.