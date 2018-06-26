Освобожденный экипаж "Фаины" поручкался с Президентом (фоторепортаж)

Всю процедуру встречи было видно с двухсот метров, ближе паркетная охрана Президента никого не пускала. Ющенко гордо подошел с родителями к трапу...

Долгожданный экипаж «Фаины» прибыл на родную землю.

В “Борисполь”, куда прилетали моряки, съехалась около сотни журналистов. Доступ журналистов к самому экипажу был отрезан. Потому что лично почтить страдальцев приехал Президент Украины.

Охрана не давала ступить лишнего шага ни вправо, ни влево... «Вашу бы активность да в Аденский пролив, где зверствуют пираты», – сказала я одному из крепких молодцев, которые отталкивали журналистов, чтобы они, не дай Бог, не приблизились к родственникам потерпевших.

Журналисты ожидали в аэропорту с самого утра, рассчитывая поговорить если не с членами экипажа, то хотя бы с их родственниками, которые тоже ожидали “фаинцев”. Родственников к журналистам не пустили. Однако их удостоил разговора Виктор Ющенко.

После напрасных попыток прорваться к заложникам к журналистам в конце концов подпустили одного моряка. Украинскую власть он хаять не стал, однако хвалил американцев.

– Если бы не американские суда, которые были неподалеку, мы бы не выжили, – рассказывает старший механик Алексей Хархалуп. – Они постоянно поставляли нам лекарства, еду, воду. Также чрезвычайно помогало общение по телефону с их девушками. Ой, вы даже не представляете, как в таких ситуациях помогает женский голос!

Всю процедуру встречи было видно с расстояния около двухсот метров, ближе паркетная охрана Президента никого не пускала. Ющенко подошел с родителями к трапу...

Было заметно, что моряки уставшие, больные, но счастливые.

Ющенко что-то рассказывал одному из них.

...Вчера в Крым прибыли члены экипажа украинского судна «Босфорус Продиджи». Они тоже были в плену, однако им повезло – они не везли танки на борту, и их освободили через два месяца. Их не встречал Президент Украины.

Ксения Лесив

Фото Николая Лазаренко / УНИАН