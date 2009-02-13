В БЮТ есть предчувствие, что ПР и КПУ проголосуют за кадровую чистку

Коалиция рассчитывает, что часть фракции Партии регионов и Коммунистической партии Украины поддержат кадровые изменения в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ) сегодня на пресс-конференции.

Он отказался назвать фамилии кандидатов, которые могут быть предложены в состав правительства, подчеркнув, что между членами коалиции существует договоренность не обнародовать информацию по этому вопросу, потому что все кадровые предложения будут озвучены премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Есть уверенность, что когда мы объявим кандидатуры на те должности, которые будут меняться, то мы найдем поддержку в зале, ведь речь идет об изменении менеджеров в кризисное время для того, чтобы усилить Кабмин», - сказал депутат.

По его словам, БЮТ ожидает поддержки этих кандидатур всеми фракциями.

При этом В.ПИСАРЕНКО добавил: «Может не будет ста процентов голосов, но у меня есть предчувствие, что и часть Партии регионов, и те же коммунисты, могут проголосовать».

«На сегодняшний день мы не чувствуем нехватки голосов», - отметил депутат.

По его словам, на должности в правительстве будут предложены профессионалы, которых могут поддержать представители всех фракций.